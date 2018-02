Den svenske målvakten Eddie Läck har haft en lite tyngre säsong. Men nu har han kallats upp av New Jersey Devils.

Efter att under fyra säsonger i följd fått hyfsat med speltid i NHL blev sommarens flytt till Calgary en mardröm för den svenske målvakten Eddie Läck. Efter blott fyra matcher för det kanadensiska laget skickades han till farmarlaget Stockton.

På nyårsafton trejdades 30-åringen till New Jerseys organisation och efter fem matcher för Albany kallas han nu upp av NHL-klubben, som skickar Ken Appleby i motsatt riktning.

New Jerseys nästa match är på tisdag mot Ottawa och mycket talar för att Läck finns med i matchtruppen då.

New Jersey has assigned G Ken Appleby to @BingDevils (AHL).

The club has recalled G Eddie Lack from Binghamton. pic.twitter.com/gDjcmR70DZ

— New Jersey Devils (@NJDevils) February 4, 2018