Mattias Janmark. Foto: All Over Press

För två säsonger sedan gjorde han 29 poäng totalt. Förra säsongen var en tung tid för Mattias Janmark som missade hela säsongen på grund av skada. Men den här säsongen är han tillbaka i gott slag och inatt gjorde mål i 6-1-segern för Dallas mot Minnesota.

Mattias Janmarks mål innebar 1-0 i matchen och kom i den andra perioden när han styrde in ett skott från John Klingberg. Nu har den 25-årige svensken exakt samma poängrad som för två år sedan med 15 mål och 14 assist. Det finns all anledning att tro att Janmark spär på sin poängskörd under återstoden av innevarande säsong.

RANN IVÄG

Efter Janmarks mål gick Dallas ifrån till 4-0 innan den andra perioden var över. Stephen Johns, Jamie Benn och Tyler Seguin stod för dessa. Jason Zucker reducerade för Minnesota i inledningen av den tredje perioden innan Alexander Radulov och Dan Hamhuis gjorde matchens två sista mål för Dallas.