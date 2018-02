Olle Liss dominerar i SHL. Foto: Bildbyrån

Tre matcher. Tre mål. Fyra assistpoäng. Olle Liss fortsätter dominera i SHL. I kväll stod han för ett mål och två passningspoäng i Rögles 5-2-kross mot Malmö.

De allra flesta hade nog väntat sig att det var Malmö som skulle lägga beslag på Olle Liss, med tanke på den succé han gjorde i IK Pantern. I stället var det värsta rivalen Rögle som plockade in Liss. Det är de nog ganska nöjda med.

Han gjorde 2+2 i sina två första matcher. Och i kvällens derby stod han för 1+2 när Rögle körde över Malmö med hela 5-1 på bortais. Han låg först bakom Lukas Elvenes 1-0 i powerplay. Sen satte han 2-0-pucken genom att, bakom motståndarnas mål, skjuta pucken i nät via målvakten Jonas Gunnarssons bakhuvud.

– Det gick lite för lätt, det andra målet. Men kul att den går in. Jag ville bara lägga in den på mål och få en duell kanske, säger han till C More.

”VÅR SÄMSTA PERIOD FÖR SÄSONGEN”

Men Liss var inte färdig där. Det var också han som låg bakom Bryan Lergs 3-1 i slutakten. Ett mål som sänkte Malmö. Av bara farten kom 4-1 från Ludvig Rensfeldt och 5-1 från veteranen Daniel Widing. Rögle visade att man kanske är Skånes bästa lag för tillfället, rent utav.

Malmö gjorde sitt första mål, som betydde 1-2, i den andra perioden via Max Görtz. Trots det var kaptenen Fredrik Händemark irriterat efter nyss nämnda period.

– Jag vet inte, men det kan ha varit vår sämsta period för säsongen. Vi ger bort hundratals puckar och spelar med bara en hand.

Malmö reducerade med knappt två minuter kvar då Johan Olofsson överlistade Ville Kolppanen med en ruskigt elegant straff.

– Skånederby och det är mycket publik och vi beter oss så här. Det är pinsamt, säger Olofsson efter matchen.

Rögle är sex poäng före Mora på kvalplats, men masarna har spelat en match mindre. Upp till slutspel är det trots allt väldigt långt för Cam Abbotts succégäng. Man är elva poäng bakom tian Brynäs, trots två matcher fler spelade.

– Vi är fyra lines som bara matar och matar och matar. Vi har inte den spets som Växjö eller Skellefteå har men vi får ihop det som grupp. Där har vi spretat lite tidigare.