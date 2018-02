Ännu en händelserik SHL-vecka har passerat med allt vad det innebär. Här nedan listar vi de hetaste spelarna och de största snackisarna från veckan som nyss lämnat oss. Skellefteå och Växjö har tagit hem samtliga poäng i veckan, medan Karlskrona och Brynäs nollat.

Joni Ortio, Skellefteå

Laget har bara släppt in två mål på veckans tre matcher. Oturligt nog för Ortio var det Gustaf Lindvall som fick äran att hålla nollan i lördags mot Mora. I tisdags och torsdags var det Ortio som vaktade kassen och bidrog till att ta Skellefteå ur en lite tyngre period.

Theodor Lennström, Färjestad

Hans lag spelade bara en match den här veckan. Men i det stekheta och svängiga rivalmötet mot Frölunda i lördags passade 23-åringen på att göra två mål. Det andra blev synnerligen viktigt då det kom i förlängningsspel och således blev avgörande.

Daniel Rahimi, Växjö

Backgiganten har knappast gjort sig känd för sina offensiva skills. Men i tisdags gjorde han tre poäng i en och samma match när Mora besegrades med 7-2. 25 procent av säsongens poängskörd i en och samma match alltså. Det är värt att lyfta på hatten åt.

Olle Liss, Rögle

Värvades från IK Pantern i tisdags. Debuterade i torsdags mot Brynäs och fick med sig två assist från sin första SHL-match någonsin. I sin andra gjorde han två mål när Örebro kölhalades på hemmaplan i lördags. Snacka om succéförvärv.

Bill Sweatt, HV71

Amerikanen har haft en knackig säsong som också innehållit stor skadefrånvaro. Han värvades från Luleå som en tänkt poängmakare och senaste tiden har han kommit igång med produktionen och gjort mål i två raka matcher. Det börjar lukta snajper om Sweatt igen.

Elias Pettersson, Växjö (6)

Fem poäng har serverats från Petterssons trollspö under veckan och 19-åringen går från klarhet till klarhet. I lördags låg han bakom Växjös vändning mot Brynäs med ett mål och två assists.

…idioti Någon tyckte att det var en bra idé att kasta in ett knallskott på isen under mötet mellan Linköping och HV71 i lördags. Det smällde till rejält och vad spånet till kastare bör lära sig är att det på intet sätt är häftigt eller coolt att pyssla med såna saker. Gå och skäms med dig och återkom aldrig mer till våra idrottsarenor. Tack!

…schackdrag Olle Liss har varit het i Hockeyallsvenskan under våren. Därför var det onekligen rätt smart av tränaren Cam Abbott att kasta in honom i Rögles förstakedja i hans första SHL-match någonsin. Såklart även smart av sportchefen Chris Abbott att värva in den glödhete masen som gjort fyra poäng på sina två första SHL-matcher. Var månne detta sluta?

…svar I just dessa rader för exakt en vecka sedan restes ett kraftigt frågetecken för Skellefteås form. Bert läste förmodligen, blev förbannad och coachade sedan fram sitt svartgula gäng till tre raka segrar och 10-2 i målskillnad den här veckan. Svar på tal heter sådant.

…segergaranti Växjö bara kör för tillfället. Tre raka segrar och 15-7 i målskillnad veckan som gick. Vem och vad ska stoppa dem?

…efterlängtade Jimmie Ericsson har väntat länge på sitt hundrade mål i SHL-karriären. I lördags kom det så äntligen, efter att han gått mållös från sina elva första SHL-matcher under säsongen. Ericsson gjorde ju comeback i början av året efter lång skadefrånvaro.

…fria fall Varför inte flagga för en ny kris den här veckan. Örebro dalar med oroande hastighet mot negativt kval. Den här veckan fick de med sig en poäng av nio möjliga. Dessutom 14 mål i baken. Kommer de ligga på kvalplats när nästa vecka summeras? Mycket tyder på det.