Årets heteroperson i Sverige är Anders Nilsson. Han prisades igår på den årliga gaygalan.

Det var faktiskt tre hockeyprofiler som nominerades till pris på QX årliga gaygala. Maria Rooth nominerades i kategorin ”årets homo/bi”, medan domarchefen Joel Hansson samt Vancouvermålvakten Anders Nilsson var aktuella för pris i kategorin ”Årets homo”. Rooth och Hansson gick lottlösa från galan, men inte Nilsson.

NHL-svensken blev nämligen utsedd till årets hetero under gårdagens gala. Nilsson prisas efter att ha regnbågsmärkt sin målvaktsmask och visar därmed stöd för HBTQ-personer, gick det att läsa i motiveringen när han nominerades.

Nilsson är den andra idrottsprofilen som blir utsedd till årets hetero. Höjdhopparen Emma Green var först när hon prisades 2014.

27-åringen från Luleå har den här säsongen vaktat kassen i 16 matcher för sitt Vancouver, där han är backupmålvakt till landsmannen Jacob Markström.

Thank you Anders Nilsson for having the Pride flag on your mask and for being a supportive ally#HockeyIsForEveryone 🏳️‍🌈🏒🥅 @Canucks pic.twitter.com/LenOXaNDsg

— Dan Turner (@DanTurner84) February 6, 2018