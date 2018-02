Marc-André Fleury (tv) med Stanley Cup-pokalen. Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

I våras vann han Stanley Cup med Pittsburgh Penguins. Nu har målvakten Marc-Andre Fleury också fått sin Stanley Cup-ring.

Bara dagar efter att Penguins tagit sin andra raka Stanley Cup valdes Fleury av Vegas Golden Knights i expansionsdraften. Fleury var därför inte med när ringarna delades ut till de kvarvarande Penguins-spelare vid ett tidigare tillfälle och han har fått vänta länge på sin tur.

Men inför att Fleury inatt för första gången sedan flytten från Penguins återvänt till sin gamla hemstad fick han ringen av ägaren Mario Lemieux.

Earlier this morning, Marc-Andre Fleury received his 2017 Stanley Cup ring from Mario Lemieux. Congratulations Flower. Well deserved.🌸 pic.twitter.com/bAM4mQ7Cpi

— Pittsburgh Penguins (@penguins) 6 februari 2018

Vegas och Penguins möts inatt klockan 01:00, svensk tid.