Snacket om Lias Andersson framtid intensifierades ytterligare under tisdagen då nya uppgifter från Nordamerika placerade Rangers-löftet i Frölunda.

Vart framtiden tar Lias Andersson har varit en het snackis den senaste tiden. Efter axelskadan i JVM behöll Rangers honom i USA och satte honom i spel med AHL-laget Hartford. I helgen kom uppgifter från tidningen GP att Andersson inte stängt dörren för Frölunda och idag späddes de på med tweeten av Leslie Treff som bevakar Rangers för sajten nysportsday.com.

According to reliable source, Lias Andersson will be returning to Frolunda later this month.

— Leslie Treff (@HFNYRangers) 6 februari 2018