Efter sex matcher lossnade det äntligen för New York Rangers draftade stjärncenter.

Lias Andersson gjorde i natt sitt första mål i AHL.

Det var i Hartford Wolf Packs möte med Bridgeport Sound Tigers som den svenske supertalangen Lias Andersson äntligen fick göra sitt första mål i AHL.

Den förre Frölunda-centern var snabb på en retur och kunde enkelt skicka in pucken. Det var hans tredje poäng på sex matcher i New York Rangers farmarlag.

Han stod även för en assist till Ryan Sprouls 3-0-mål.

"Andersson! His first North American pro goal!"

The @NYRangers first-rounder snags his first AHL goal and gives the @WolfPackAHL the lead! #BRIvsHFD pic.twitter.com/4S9H1U3DBF

— AHL (@TheAHL) February 7, 2018