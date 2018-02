Endast fyra hade gjort det för klubben tidigare. När Nicklas Bäckström i slutminuten gjorde matchvinnande 2-3 borta mot Columbus blev han femte spelare genom tiderna att nå 200 mål för Washington Capitals.

Det hade inte ens gått två minuter av matchen mellan Columbus och Washington innan Alexander Wennberg spelade fram David Savard till 1-0. Men tre minuter senare hade John Carlson kvitterat i powerplay när han assisterades av Nicklas Bäckström.

Tom Wilson kunde ge Washington ledningen i den andra perioden när han spelades fram av Alexander Ovechkin och Christian Djoos. Brandon Dubinsky kvitterade för Columbus i den tredje perioden och matchen såg ut att gå till övertid.

Då slog Nicklas Bäckström till med 42,9 sekunder kvar av matchen. Förutom att målet gav hans lag två poäng, var det också 30-åringens 200:e för Washington. Så många mål har bara Alexander Ovechkin, Peter Bondra, Mike Gartner och Mike Ridley gjort för organisationen tidigare.

— Jag är ärad att vara den femte killen. Genom åren har jag spelat med några fantastiska spelare som hjälpt mig. All kredd till dem, sa Bäckström till nhl.com efter matchen.

