SKAKAT TOPPLAG. Leksand åkte på sin tredje raka förlust i kväll. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

Leksand är på väg nedåt.

I kväll kom tredje raka förlusten efter att Troja/Ljungby öst in fem mål på åtta skott i den andra perioden på Tex Williamsson.

Den Hockeyallsvenska grundserien börjar närma sitt slut. Efter kvällens omgång återstår nu bara åtta matcher för samtliga lag.

Det gör att varje poäng är viktig. Men ett lag som legat säkert i toppen under de senaste månaderna men som nyligen har tappat rejält. Det är Leksand.

I kväll kom dalalagets tredje raka nederlag efter att Troja/Ljungby, som inför mötet var allsvenskans nästjumbo, gått på knock i den andra perioden. Hemmalaget behövde bara 33 sekunder in i perioden för att skaffa sig en 2-0-ledning. Målen bara fortsatte rinna in bakom Tex Williamsson. Han släppte in totalt fem mål på åtta skott.

ANDREAS DACKELLS SON GJORDE DEBUT

Det gjorde att Leif Carlsson i stället lät Oliver Dackell komma in i Leksands kasse. Det var hans debut i klubben och Hockeyallsvenskan.

Trojas målskyttar i matchen var Tor Immo, Jonathan Johnsson, Daniel Karlsson och David Rundqvist.

Alex Friesen gjorde gästernas enda mål i matchen som slutade 6-1 till Troja. Leksand behåller tredjeplatsen i tabellen, men tappar i förhållande till de två toppositionerna som just nu erhålls av Timrå och AIK.