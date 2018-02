Buffalo Sabres ligger toksist i den östra konferensen.

Och fansens missnöje börjar tala sitt tydliga språk. I matchen mot New York Islanders var det nästan tre tusen tomma stolar i KeyBank Center.

— Det är inte precis som att vi gör det speciellt bra där ute på isen, säger lagets stora stjärna Jack Eichel.

Buffalo Sabres fans har länge gått och väntat på att lagets prestationer ska förbättras. Hoppet tändes när Sabres draftade den amerikanske supertalangen Jack Eichel år 2015.

Men den förväntade nytändningen uteblev och laget fortsätter ligga långt ner i tabellen. Den här säsongen ligger Buffalo sist i hela den östra konferensen med 40 poäng på 54 matcher.

I natt kom förvisso en seger mot New York Islanders med 4-3, men på läktaren ekade det tomt – mot vad det brukar göra. Sabres hemmaarena KeyBank Center tar in 19 200 åskådare, men under nattens match var det bara 16 872 personer på plats. Snittet den här säsonger ligger på 18 742. Alltså var nattens notering långt under det normala.

Jack Eichel är dock inte besviken på sina fans, utan han menar att det helt och hållet är han och hans lagkamraters fel.

— Det är frustrerande eftersom att de varit med oss så länge. Men vi kan inte skylla på dem. Det är inte precis som att vi gör det speciellt bra där ute på isen. Jag hoppas att vi kan börja vinna mer, så att fansen börjar komma tillbaka hit och att de tycker det är kul att se oss, säger han till Mike Harrington, reporter på Buffalo News.

Eichels individuella prestationer har däremot glänst. 21-åringen har stått för 53 poäng (22+31) på 54 matcher.

No one complaining about empty seats. They notice. And they get it. The people are in prove-it mode and speaking with their feet. #Sabres pic.twitter.com/BOJdskxsLP

— Mike Harrington (@ByMHarrington) February 9, 2018