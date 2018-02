Han placerades på waivers av Carolina under gårdagen. Nu står det klart att ingen annan klubb plockat upp Marcus Krüger och därmed förpassas han till farmarlaget.

Det slog ner lite som en bomb att Carolina valde att placera den 27-årige stockholmaren på waivers. Nu när 24 timmar passerat står det klart att ingen annan NHL velat ta över hans rättigheter och därmed skickas han ner till farmarlaget Charlotte i AHL.

Marcus Krüger har under säsongen stått för sex poäng på de 48 matcher han spelat för Carolina.

Marcus Kruger: Call up / Send down: Kruger has cleared waivers and been assigned to Charlotte (AHL). https://t.co/DbekV8indN

