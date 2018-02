Carl Dahlström. Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Efter en smygande start förra säsongen har han funnit sig väl tillrätta i AHL. Nu kan NHL-debuten vara nära för Carl Dahlström då Chicago kallat upp 23-åringen från AHL.

Carl Dahlström har under säsongen stått för 23 poäng för Rockford i AHL och med det är han lagets poängstarkaste back hittills under säsongen. Förra säsongen blev det 11 poäng på 70 matcher. Nu meddelar klubben via sin hemsida att svensken kallats upp av huvudklubben Chicago Blackhawks i NHL där han är tänkt att ersätta skadade Jan Rutta.

DRAFTADES SOM NUMMER 51

Dahlström draftades av Chicago som 51:a spelare totalt 2013 och två år senare, efter en stark säsong i Linköping, åkte han över till Nordamerika där han hittills alltså inte fått spela någon match i NHL.

Chicagos nästa match är mot Minnesota imorgon lördag.