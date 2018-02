Han valdes av Detroit i förstarundan 2007 och spåddes en mer lysande karriär än vad han hittills fått. Inte heller i New York Rangers har det lossnat för Brendan Smith och nu skickas han till Hartford i AHL.

Efter fem och en halv säsong i Detroit utan att ha fått det förväntade genombrottet skeppades Brendan Smith vidare till New York Rangers i februari förra året.

Men inte heller i Rangers har det lossnat för 29-åringen och igår placerades han på waivers. Men ingen klubb plockade upp backen, som har en lönetaksträff på 4,35 miljoner US-dollar per säsong. Det innebär att han nu får åka till farmarlaget Hartford och spela AHL-hockey tillsammans med bland andra Lias Andersson.

Åtta poäng på 44 matcher har det blivit under säsongen i Rangers för Brendan Smith, som förlängde sitt kontrakt med klubben i somras fram till 2021.

Smith has cleared waivers. Rangers expect him to report to AHL Wolf Pack.

— Larry Brooks (@NYP_Brooksie) February 9, 2018