Marcus Ragnarsson, Martin Gudmundsson, Björn Danielsson. Foto: Getty Images

Almtuna förlänger med tränarduon Marcus Ragnarsson och Martin Gudmundsson. Dessutom återvänder Björn Danielsson i en sportchefsliknande roll.

– Björn har en förmåga att hitta rätt karaktärer och spelare som ger energi. Vi är mycket belåtna med att Björn är tillbaka, säger klubbchef Andreas Klingberg till Almtunas hemsida.

Den senaste tiden har Almtunas form dippat betänkligt, men säsongen som helhet har varit en positiv överraskning. Nu förlänger man kontraktet med de båda tränarna Marcus Ragnarsson och Martin Gudmundsson. ”Ragge” klev in i Almtunas stab redan säsongen 11/12 och blev huvudtränare under förra säsongen när Niklas Eriksson fick sparken. Då klev också Martin Gudmundsson, tidigare J20-tränare, in som A-lagscoach.

Duon har skrivit på ett tvåårskontrakt med Almtuna, skriver man på sin hemsida.

– Jag trivs väldigt bra med Martin och tror på vårt långsiktiga arbete. Vår ledargrupp med Martin, Micce (Andreasson, målvaktstränare) och Björn har kul ihop och jobbar hårt för att få ett så framgångsrikt lag som möjligt. Jag har varit i Almtuna i sju år och känner starkt för klubben, säger Ragnarsson.

”GRYMT KUL ATT VARA TILLBAKA”

Den Björn som Ragnarsson pratar om är Björn Danielsson. Han var sportchef 2013 till 2016 och är nu tillbaka i en roll som kan liknas vid en sportchefsroll. På sin hemsida skriver Almtuna att den tidigare Brynässpelaren skrivit på ett ettårskontrakt som rekrytering- och scoutingansvarig för A-laget.

– Grymt kul att vara tillbaka. Jag brinner för att vi skall vara ett lag som har mycket energi och jobbar hårt. Jag har ett stort kontaktnät och följer väldigt mycket hockey runt om i Sverige och tror att Almtuna har något stort på gång framöver. Vi kommer att fortsätta med att plocka upp våra egna juniorer och vi tror stenhårt på det jobbet vi gör i Hockeygymnasiet och i ungdomslagen, säger han.

Det på förhand bottentippade Almtuna ligger sexa i HockeyAllsvenskan. De spelar idag mot tabellnian Oskarshamn.