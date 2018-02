Igår tog ryktet fart på allvar: Det att målvakten Johan "Honken" Holmqvist ska till SHL-jumbon Karlskrona. Idag uttalar sig Per Ledin om den eventuella förstärkningen. -- Det är en riktigt bra kille, säger han till 24Blekinge. Det var ig

Det har tisslats och tasslats i stort sett under hela säsongen om huruvida Johan "Honken" Holmqvist ska göra comeback eller ej. Klubbarna det ryktats om har varit Brynäs och Karlskrona. Nu skriver BLT:s Björn Skarpsvärd att mycket talar för att

Mora tog emot Karlskrona i en för bottenstriden oerhört viktig kamp. Det blev Mora som gick segrande ur striden med 3-1 efter att bortalaget varit det något hetare i inledningen. Det skulle dröja tio minuter in i den första perioden innan fö

Det hettade till rejält på Karlskronas träning i dag. Enligt Sydöstran rök Per Ledin och Daniel Gunnarsson ihop i ett slagsmål. – För mig som tränare så ser jag det som ett friskhetstecken, de hade olika färg på tröjorna och vill tävl

27 januari, 2018

Just nu pågår det heta mötet mellan Rögle och Karlskrona. En match som gäller enormt mycket i bottenstriden. Då passade Rögles Alen Bibic på att leverera en diss till Per Ledin i motståndarlaget. De två energispelarna Alen Bibic och Per