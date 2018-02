Aaron Palushaj. Foto: Bildbyrån

Senast Brynäs vann var det borta mot HV71. Då sköt Aaron Palushaj ett hattrick. Sen följde fyra raka förluster. Idag möttes lagen på nytt i Kinnarps Arena – då slog Palushaj till två gånger om.

– Det var ett stort krig från första till sista minuten, sade David Rautio som också blev en matchvinnare.

HV71 önskar nog att de inte behöver möta Aaron Palushaj i slutspelet senare under året. Han har nämligen gjort fem mål på de två senaste mötena mellan laget. Tre mål senast följdes upp med två mål idag, när Brynäs något överraskande vann med 3-1 på bortaplan.

Det första målet var ett rappt handledsskott som letade sig in bakom Fredrik Pettersson-Wentzel. Därefter kvitterade HV71 genom Mattias Tedenby, innan det återigen var dags för Palushaj. I powerplay, där Brynäs haft enorma problem den senaste månaden, fick han på en pangträff och gav Brynäs ledningen.

– Svårare än så behöver det inte vara, hördes det från Tommy Sjödin som var uppmickad hos C More under matchen.

I slutakten hade HV ett rejält tryck, mycket tack vare en del utvisningar, men David Rautio stod emot. I stället kom 3-1 från Jonathan Granström i tom målbur. Därmed bröt Brynäs sin fyra matcher långa förlustsvit.

– De har inte många lägen men när de får dem är de livsfarliga, sade Mattias Tedenby efter den andra perioden.

Målvakten David Rautio berömde sina lagkompisar.

– Det var ett stort krig från första till sista minut. En fantastisk laginsats, summerade han efter slutsignal.