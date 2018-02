Nichlas Hardt firar sitt matchavgörande mål. Foto: Bildbyrån

Malmö fortsätter vara svårslaget. Trots ett stundtals trubbigt spel är man uppe som fyra i SHL. Idag besegrade man Linköping med 2-1.

Den senaste månaden har Malmö fått ta emot enormt mycket kritik. Men poäng, det fortsätter man ta. Faktum är att det på senare tid så utskällda Malmölaget i skrivande stund ligger fyra i SHL.

I kväll tog man en stark 2-1-vinst borta mot Linköping. I den första perioden satte Rhett Rakhshani 1-0. Sen klev Nichlas Hardt fram. Efter ett skott från Niklas Arell tryckte dansken in 2-0 som blev matchavgörande.

– Jag försöker precis innan han skjuter att skymma (Jonas) Gustavsson. Han släpper ut returen rakt på bladet. Det var skönt, säger han till C More.

TRÄNAREN INTE OROAD

LHC skapade spänning via mål från Daniel Olsson-Trkulja. Men mer än så blev det alltså inte. Linköping vann skotten med 30-23 men fick inte pucken förbi en starkt spelande Oscar Alsenfelt.

Men bristen på effektivitet är ingenting som oroar coachen Dan Tangnes.

– Vi måste se till att vi gör lite till och lite mer för att få effektiviteten. Men fortsätter vi som idag är jag överygad om att det kommer studsa in några puckar framöver, sade han efter förlusten.

Malmö är nu fem poäng före Linköping i tabellen. Båda lagen kämpar febrilt för en topp fyra- eller topp sex-placering. LHC är sjua. Kvällens seger för Malmö var den tredje bortavinsten i rad.