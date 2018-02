Hampus Lindholm. Foto: GETTYIMAGES/HARRY HOW

Hampus Lindholm hade en riktig toppenkväll hemma i Honda Center. 24-åringen fick stopp på Connor McDavids offensiv – och låg bakom det mesta i Anaheims seger. Backen inkasserade ett mål, och dessutom en assist på det matchavgörande målet.

– Lindholm är viktig för oss när vi möter Edmonton. Det är han som får ta jobbet mot McDavid, säger lagkamraten Rickard Rakell till hockeysverige.se.

ANAHEIM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Anaheim Ducks fortsätter på vinnarspåret. I natt kom andra raka segern när Edmonton besegrades med 3-2 på hemmaplan. Och det var en svensk som i mångt och mycket låg bakom de två nya poängen. Hampus Lindholm bombade in 1-0 på egen hand i första perioden. I den tredje avlossade han återigen bössan, och Ryan Kesler styrde in 3-1 till ankorna. Ett mål som blev matchavgörande, och Lindholm lämnade matchen med två poäng.

– Inte varje dag man gör mål så det var kul. Jag försöker skjuta mycket och få in puckarna på mål och då brukar bra saker hända. Det var gött att se den gå in i nätet, konstaterar han.

– En skön vinst för oss. Vi spelar inte kanske inte vår bästa hockey, Det är lite upp och ned. Men skönt att vi kunde vinna, det är viktiga matcher så här års.

Hampus Lindholm blev inte bara avgörande offensivt. Han satte även stopp för Connor McDavid.

– Han var riktigt bra idag. Lindholm är viktig för oss när vi möter Edmonton. Han är vår bästa skridskoåkare. Det är han som får ta jobbet mot McDavid, berömmer lagkamraten RIckard Rakell.

Ett jobb som Lindholm i stora stunder skötte fläckfritt. Visserligen fick Edmonton in en reducering till 2-3 i slutminuterna. Ett mål där McDavid noterades för en assist. Men roligare än så blev det inte för superstjärnan. Jonstorps stolthet stal showen.



Hampus Lindholm. Foto: Derek Leung/GettyImages

”JAG VET INTE RIKTIGT VAD SOM HÄNDE”

Rakell var också het matchen igenom. Men efter poäng i fem raka matcher fick forwarden lämna isen utan att synas i poängprotokollet.

– Jag hade chanserna idag, säger han med en liten suck.

– Det är synd att den inte går in. Men den kan inte gå in varje match. Det har gått bra, eller väldigt bra ute på roadtripen vi hade nu senast. Där gick det mesta in. Så länge jag skapar chanser och får saker och ting att hända så får jag ändå ta med det till nästa match.

Och det märks att han har självförtroende. Rakell försökte sig bland annat på ett riktigt konstnummer. Med ryggen mot mål, i slottet, fick han för sig att testa ett avslut.

– Haha, jag fick mer kraft i den än jag trodde. Jag skulle försöka passa till ”back door” men det blev ett skott i stället som nästan gick in. Jag vet inte riktigt vad som hände.



Hampus Lindholm och Rickard Rakell. Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

”HAN KAN INTE SPARA ALLT PÅ BANKEN”

Den här kvällen var det istället Hampis Lindholm som fick sola sig i rampljuset. Men kanske kan Rakell få besöka polarens nyinköpta hus och sola sig där. Och alla som har hus vet att det är bra om man inte har tummen mitt i handen.

Är Lindholm händig?

– Händig? Nej, det kan jag inte säga… Han gillar att… Ne,j jag ska inte säga någonting, svarar Rakell och skrattar.

Kan du utveckla det lite?

– Nej, det tänker jag inte göra…

Vad det är för hus framgår inte. Men Lindholms nya kontrakt ger honom en årslön på drygt 5,2 miljoner dollar per säsong fram till 2021/22. Är det därför han köper hus?

– Det tror jag. Han måste lägga dem på någonting. Han kan inte spara allt på banken, fortsätter polaren att skoja.

Husköparen själv kan bara konstatera att han är väldigt nöjd – även med nya huset.

– Vi flyttar in om någon vecka. Det ska bli riktigt gött.