Det var svängigt värre i mötet mellan Mora och Färjestad i Jalas Arena. Till slut vann Mora med 5-4 efter straffar. Nu är laget på säker mark igen.

Mora hade 4-2 i den tredje perioden och gick mot tre poäng. Då lyckades Färjestad jobba sig ikapp via mål från Fabian Zetterlund och Linus Persson. Två mål som tog matchen till förlängning, där David Kase avgjorde för Moras del med en riktigt kylig straff. Kase gjorde även ett av Moras mål under ordinarie tid och står på åtta fullträffar totalt under säsongen.

Det var Mora som var i förarsätet under matchen men man hade svårt att knyta till säcken och ta de tre så viktiga poängen i bottenstriden. Hemmalagets mål gjordes, förutom av David Kase, också av Emil Bejmo, Andrew Rowe och Matt Bailey.

Färjestads två första mål sköts av snabbskrinnarna Christoffer Törngren och Joakim Nygård.

Mora är nu en poäng före krislaget Örebro, som ju har nio raka förluster. Mora har 46 poäng. Örebro 45. Åtta omgångar återstår.