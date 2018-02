Pierre Dorion. Foto: Getty Images

Säsongen har varit ett enda långt fiasko. Men general manager Pierre Dorion får sitt kontrakt med Ottawa förlängt.

– Målet är att vinna Stanley Cup, säger ägaren Eugene Melnyk.

Förra säsongen var man ett mål ifrån en Stanley Cup-final mot Nashville. Den här säsongen ligger Ottawa näst sist i hela den östra konferensen, 13 poäng från slutspel. Men general managern Pierre Dorion får förlängt kontrakt.

Hans nya avtal sträcker sig över säsongen 2021/2022.

– Målet är att vinna Stanley Cup. Vi hade förhoppningar när vi klev in i den här säsongen eftersom vi bara var ett mål ifrån final förra säsongen. Våra resultat har inte motsvarat förväntningarna. Det som är oförändrat är vår dedikering till att utvärdera varje del av den här organisationen, är ägaren Eugene Melnyks ord.

KRITISERAD

Dorion klev in som general manager inför förra säsongen. Han ersatte då den legendariska och numera bortgångne Bryan Murray som han varit assisterande GM till under tre års tid. Hans första säsong blev en succé och det blev en finalplats i kategorin ”general manager of the year” på NHL Awards.

Den här säsongen har Dorion hamnat i rampljuset för sina märkliga uttalanden om Erik Karlssons framtid, där han hintat om att svensken till och med kan komma at trejdas bort. Karlssons kontrakt går ut efter nästa säsong och det blir en av de viktigaste bitarna att ta tag i för general managern under det kommande året.