Bob McKenzie och Erik Karlsson (höger). Foto: GETTYIMAGES

Kommer Erik Karlsson att stanna i Ottawa Senators eller inte? Hockeysverige.se träffade TSN:s Bob McKenzie för att höra hans tankar kring svenskens situation.

– Frågan för mig är inte om de kommer betala honom, utan om de kommer att kunna betala övriga spelare runt honom, säger McKenzie till hockeysverige.se.

Erik Karlsson är utan tvekan en av världens bästa backar. Den dubbla Norris Trophy-vinnaren hade ett fenomenalt fjolår och var nära att föra sitt Ottawa ända till Stanley Cup-final. Den här säsongen har det var tyngre för både Karlsson och klubben. Det blir högst sannolikt inget nytt slutspel.

I stället för slutspelssnack har diskussionen kring svensken kommit att handla om hans vara eller icke vara i Ottawa. Sommaren 2019 löper nämligen stjärnbackens kontrakt ut. Han har själv uttalat sig i media och nämnt att han vill ha en marknadsmässig lön. Något som gav rejält med bränsle till spekulationer om hans framtid och ett eventuellt klubbyte. Kommer Karlsson och Ottawa inte överens om ett kontrakt innan säsongen 2019/20, kan Karlsson lämna som unrestricted free agent.

TSN:s expert Bob McKenzie är den största journalistprofilen runt NHL. Tror han att Erik Karlsson kommer att lämna den kanadensiska huvudstaden?

– Jag tror inte att han kommer att bli trejdad under perioden nu fram till deadline, säger han till hockeysverige.se och utvecklar.

– Men de kommer att behöva prata kontrakt under sommaren. Och om de inte kan komma överens om ett kontrakt med honom under sommaren, och de är rädda för att han kan lämna som free agent, så tror jag att de måste trejda honom.

”FRÅGAN FÖR MIG ÄR INTE OM DE KOMMER ATT BETALA HONOM”

Karlsson har pratat själv om att få en marknadsmässig lön. Tror du att Ottawa kommer betala honom det som krävs?

– Jag tror att de förmodligen kan och vill betala honom. Frågan för mig är inte om de kommer betala honom, utan om de kommer att kunna betala övriga spelare runt honom. De kanske ger Karlsson vad han vill ha, men det här är inte en klubb som spenderar upp till lönetaket. Så om du betalar Karlsson elva eller tolv miljoner dollar, kommer du då att kunna omge honom med tillräckligt bra spelare? Kanske inte. Och om de inte kan det, varför skulle Karlsson vilja stanna där?

Som vanligt i den här branschen handlar det om pengar och lönetaksutrymme. De flesta lag skulle vilja ha Erik i sitt lag. Men vilka tror McKenzie är de hetaste kandidaterna att lägga vantarna på honom?

– Det är alldeles för tidigt att prata om det. Vi måste vänta och se helt enkelt.

I skrivande stund har Karlsson svarat för 36 poäng på 48 matcher. Det ger honom en nionde plats i backarnas poängliga.