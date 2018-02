Morten Green. Foto: Bildbyrån

Han har spelat hela 19 VM-turneringar i rad och gjort sig känd som en stark poängspelare i Sverige. Nu väljer danske Morten Green att avsluta hockeykarriären.

– Det är som om kroppen inte längre gör som det hjärnan vill, och då tycker jag det är dags att tacka för sig, säger Green i ett pressmeddelande enligt TV2 DK.

Morten Green, 36, har en lång och gedigen hockeykarriär bakom sig. Han kom till Sverige och Leksand till säsongen 1999-00 och sedan blev det spel i både Troja-Ljungby, Modo, Rögle och Malmö Redhawks i både Elitserien och i Allsvenskan. Under hela in karriär har dansken öst in poäng och tittar man i den totala poängligan för Hockeyallsvenskan genom tiderna ligger Green fyra med sina 371 poäng på 389 matcher.

Efter att han lämnade Malmö säsongen 2011-12 har karriären gått vidare i Tyskland och i Danmark där han just nu är inne på sin sista säsong med Rungsted Seier Capital.

– Det är viktigt för mig att sluta medan det är kul och att jag känner att jag fortfarande gör skillnad. Det är som om kroppen inte längre gör som det hjärnan vill, och då tycker jag det är dags att tacka för sig, säger Green

Green är kanske mest känd för sina insatser i det danska landslaget. Han har spelat 316 landskamper och deltagit i 19 raka VM-turneringar. Förra årets turnering i Köln och Paris blev hans sista, en turnering han tog ett tårfyllt farväl av.

Vad som väntar efter karriären för Morten Green står än så länge skrivit i stjärnorna.

– Just nu handlar det om Rungsted och den här säsongen. Vi går in i ett slutspel om några veckor och jag vill gärna avsluta snyggt, mitt fokus ligger på den närmsta framtiden, säger Green.