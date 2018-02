Pelle Prestberg Foto: Ronnie Rönnkvist

Som spelare var Pelle Prestberg en fruktad målskytt – nu lär den förre skyttekungen ut sina kunskaper som skillstränare i Färjestad.

– Det har alltid funnits tankar att hålla på med det här efter karriärens slut, säger Prestberg till Hockeysverige.se.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Pelle Prestberg var ett spelgeni i inte minst powerplay. Han hade så kallat näsa för var målet fanns och gjorde som mest 29 mål på 45 matcher i elitserien. Han var dessutom en väldigt skicklig framspelare, vilket han inte minst visat prov på i Färjestad, Västra Frölunda och Leksand. Efter säsongen 2013/14 var dock karriären som spelare över. Då hade han slitit ont med en krånglande höft under några säsonger, men kärleken till hockeyn har han aldrig släppt. Sedan en säsong tillbaka är 43-åringen från Munkfors tillbaka på isen som ”skillstränare” i Färjestad.

– Idag mår jag bra. Satte in en ny höft i april förra året. Det har fungerat jättebra så det känns bra att kunna fungera igen, berättar Pelle Prestberg när hockeysverige.se träffar honom i en av Löfbergs Arena loger samtidigt som Färjestads SHL-lag tränar nere på isen.

– Det var en tuff tid under några år när jag hade ont i höften. Man har ont i höften men mår ännu sämre uppe i huvudet. Klart att det var en omställning. Vem är jag från hockeyspelaren Pelle till inte hockeyspelaren Pelle? Det var helt klart en process även vid sidan av problemen med höften, men idag är den bättre och huvudet ännu bättre, säger den trefaldige svenska mästaren med ett stort leende.

BÖRJADE SOM ARBETSTRÄNING

Idag jobbar alltså Pelle Prestberg som ”skillstränare” i Färjestad och det var Håkan Loob som satte honom på den posten.

– Intresset för det här började egentligen redan då jag fortfarande spelade. När jag var kvar och tränade själv så var det några juniorer som stannade kvar och körde samma övningar. Jag började förklara lite övningar och skottekniker och så vidare.

– Sedan har det alltid funnits tankar att hålla på med det här efter karriärens slut. Under perioden då jag var hemma fick jag kontakt med Håkan igen. Han tog upp det här, att det var en bra idé att få in det här med mer skott, målskytte och offensivt spel. Han kände igen sig i sina idéer som han själv har haft under alla år.

– Håkan tog in mig på arbetsträning för cirka två år sedan. Då var jag här under ett par timmar om dagen för att må lite bättre. Jag var mest med A-laget då, kollade på träningarna, men gjorde inte så mycket på isen.

Efter att Pelle Prestbergs återintåg i Färjestad visat sig vara ett framgångsrikt recept valde klubben att fortsätta nyttja hans tjänster.

– Sedan byggdes det här på och vi såg att det säkert skulle funka som jobb. Jag hade varit på isen och haft lite skotträning, men jag stod mest still, tittade hur kilarna sköt och så där. Det var populärt bland killarna att få lite extrahjälp.

– Vi utvecklade det här för att kunna dra mer nytta av det, inte bara att jag var på isen och visade hur man skjuter utan även att jag skulle hjälpa till lite mer med målskytte, hur man ska tänka och kanske förändra ett beteendemönster hos killarna som redan kan mycket.

Vad är konkret din roll i Färjestad idag?

– Jag fick ett jobb i Färjestad innan jag oreparerade mig så idag är jag med på hockeygym tre dagar i veckan. Vi är ett stort gäng som utvecklar och förfinar talangerna som vi har där. Min uppgift är att driva forwards med tänket i övningar, skott på mål och hur man utvecklar målskyttet. Små, små detaljer i det stora hela.

– Sedan har jag varit med A-laget två gånger i veckan innan deras träning och kört ungefär samma ”skillsövningar”. Jag har även haft två tider stående varje vecka där vi valt ut någon som jag kör extra skott med. Då är det bara individuellt och med övningar som jag sett på isen att dom behöver träna på för att förbättra. Saker som dom ofta gör under matcher men kanske inte får till det fullt ut. Då kanske vi kan ändra någon liten detalj och då gäller det för mig att rita övningar för just dom här spelarna. Under den denna tid filmar vi så spelaren får feedback drekt under träningen.

Du var en extremt bra målskytt i powerplay, kan du se att vi i svensk hockey kan delvis sakna ”skillsen” i exempelvis ”PP” och avslut?

– I den individuella utvecklingen då vi pratar A-lag så kan dom väldigt mycket redan och lägger också själva mycket tid på det här. Men att få den här lilla, lilla detaljen i spelet kan göra att du gör några fler mål, kommer i bättre avslutningssituationer, skjuter snabbare eller börjar med klubban vid knäet i stället för vid isen då det kan ta för lång tid att komma till skottet och så vidare.

– Det man märker att när jag kör skott med killarna på den här individuella träningen så kan man förändra mycket oavsett om man spelar på junior eller A-lagsnivå.

– Visst finns det förbättringsmöjligheter. Även om du har spelat i SHL under några år så kan du bli lite bättre på detaljer i spelet plus små detaljer i skotten.

En spelare som har just dom här ”skillsen” är Växjös forward Elias Pettersson.

– Han är en fantastisk målskytt. Han tvekar inte och tror på det han gör samtidigt som han släpper pucken otroligt snabbt från bladet. Det är även en känsla han har som målskytt också.

Är det sådana detaljer du jobbar med i Färjestad?

– Om vi tar skotten så tittar jag på hur killarna har står och hur dom har kroppen. Nu ska vi inte glömma att alla inte ser likadana ut utan jag försöker titta på just den spelaren och hur han kan förbättra sitt skott lite.

– Det som kan göra att skotten blir annorlunda kan vara att man flyttar upp handen någon centimeter eller böjer knäna lite mer, att man skjuter lite mer med höften, hur man har ryggen eller hur man kollar med huvudet och så vidare. Lite som en golf pro men med puck.

När du själv var aktiv jobbade du själv mycket med sådana här detaljer?

– Då tänkte jag inte så här som jag gör nu. Eftersom jag skjutit så pass mycket under alla år så har jag provat mig fram, men jag fick aldrig en sådan här hjälp. Många av övningarna jag kör med killarna är sådan som jag kommit på och kört själv.

– När jag hade spelat lite sämre ett tag kanske jag exempelvis behövde göra lite mer övningar för att komma i rätt fas.

Kan du se en utveckling hos vissa spelare genom den här specialträningen?

– Ja, det jag se, speciellt med skotträningen att det finns mycket att jobba med och förbättra där.

Har ni någon måttstock över att ni exempelvis ni gör fler mål i powerplay tack vare specialträningen?

– Nej, jag tittar inte på det. Jag tittar med på hur spelarna tar till sig de här små detaljerna som vi slipar på när vi är ute och kör själva och sedan tar till sig det på matcherna. Det är sådant som gör att man växer, det är liksom belöningen, säger Prestberg med ett leende.

– Det kan vara att man drar i sidled och inte fipplar med pucken för mycket utan släpper den direkt. Det är sådant som jag kollar på. Samtidigt är det här något killarna jobbar med dagligen så det gäller att, vilket är nästa steg, få in det här ännu mer i det dagliga jobbet så dom får en rutin på sakerna och att det sätter sig i ryggmägen.

I USA och Kanada har det sedan många år funnits just specialtränare inom ishockeyn. Pelle Prestberg tror att det här kommer att bli vanligare även i Sverige.

– Det kommer säker mer och mer. Spelarna idag är professionella och vill utvecklas. Det behövs. Alla blir snabbare där ute och bättre tränade. Kan man då fila på dom här detaljerna dagligen så blir det otroligt viktigt i en allt snabbare sport.

A-lagsträningen är i full gång bakom våra ryggar, men innan vi tar oss ner till isen för att Pelle Prestberg ska byta nåra ord med några av spelarna så frågar vi hur han trivs med att jobba med ungdomar och vara på isen igen. Innan 43-åringen svarar så skiner han upp i ett stort leende.

– Det är fantastiskt roligt. Jag får massor av energi från killarna samtidigt som jag kan ge dem något, att utveckla deras talang och locka fram det här de har i sig.

– Jag måste säga att det även är otroligt roligt att jobba med killarna i A-laget där en liten detalj kan ge resultat direkt. Så gör det kanske inte på juniorsidan. Där tar det lite längre tid, berättar Pelle Prestberg som ännu inte riktigt vet vad som händer efter sista mars då han anställning tar slut.

– Nej, det finns ingenting klart där, men självklart vill jag jobba vidare med att utveckla spelare som jag har gjort under den senaste säsongen. Det här är något som jag verkligen brinner för.