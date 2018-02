Jocelyne Lamoureux är en av amerikansk ishockeys största. Idag satte hon ett mäktigt OS-rekord när hon sköt två mål på bara några sekunder.

Med sina sex VM-guld och två OS-silver är Jocelyne Lamoureux en av de största damspelarna i hockeyhistorien. I dag blev hon historisk även på OS-nivå. I USA:s gruppmatch mot det ryska laget OAR blev hon nämligen den som gjort två mål snabbast i den olympiska historien.

Den 28-åriga centerlegendaren sköt sina två mål med bara sex sekunders mellanrum. En otrolig notering som också var en kross av det gamla rekordet. Caroline Ouellet sköt två mål på 16 sekunder i Kanadas 16-0-vinst mot värdlandet Italien vid Turin-OS 2006.

USA vann för övrigt matchen med 5-0 och kommer göra upp om gruppsegern när man tar sig an Kanada i den avslutande gruppmatchen. Kanada som tidigare idag besegrade Finland med 4-1. De båda nordamerikanska stormakterna är klara för semifinal medan Finland och OAR kommer spela kvartsfinal mot Sverige eller Schweiz.

RECORD ALERT: @JocelyneUSA17 has scored the fastest two goals in Olympic history, 6 seconds. @usahockey

The previous record was Canada's Caroline Ouellette's two goals in 16 seconds in a 16-0 win over Italy on February 11, 2006.#PyeongChang2018 #IceHockey

— IIHF (@IIHFHockey) February 13, 2018