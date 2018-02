GÖR SITT FÖRSTA OS SOM FÖRBUNDSKAPTEN. Rikard Grönborg är redo inför turneringen i Sydkorea. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidsson

På torsdag inleder Rikard Grönborg sitt första OS som Tre Kronors förbundskapten. Men rutinen, den har han. Han har sedan 2010 haft rollen som någon form av ledare i det svenska hockeylandslaget. Och till Sydkorea vill han ta med sig det viktigaste han lärt sig under resans gång.

— Jag gillar den här utmaningen. Jobbet är gjort och nu gäller det att få ihop spelarna i gruppen, berättar han för hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor åker till OS i Sydkorea 2018 med ovanliga förutsättningar. Det är sedan tidigare klart att NHL inte släpper sina spelare till turneringen som många älskar och anser vara den högst rankade av den som en individuell hockeyspelare kan uppleva. I stället tvingas nationerna välja och vraka mellan de spelare som återfinns i de europeiska ligorna som SHL, KHL och NLA. För att nämna några.

Och för förbundskaptenen Rikard Grönborg blir det hans första OS-turnering någonsin som huvudansvarig. För hockeysverige.se berättar han om hur tankarna går inför den här intressanta uppgiften.

— Jag tycker att det känns naturligt. Det här blir min tredje OS-turnering. Det är klart att det är ett fantastiskt event att vara med på, men för oss så tittar vi bara på utmaningarna. Jag har haft huvudansvaret under den senaste tiden och jag känner dem som är med. Det känns också som en trygghet, för de vet lite vad de kommer att få från oss och vad våra förväntningar är.

— Sedan tittar vi även på hur vi kan förädla de här sakerna. Som sagt, nu har vi satt ihop en grupp människor och hur får vi dem att jobba tillsammans. Det är det som är lagbygget, säger han när hockeysverige.se slår sig ner med honom innan avfärden till Sydkorea.

”ERFARENHET TROR JAG KAN VARA JÄVLIGT BRA”

Det vore naivt att säga att Grönborg äntrar den stora tillställningen som oerfaren. Han har en lång meritlista som aktiv i den svenska landslagsledningen. Först var han förbundskapten för J18-landslaget 2010. Sedan han tog steget upp till J20 för att bli assisterande förbundskapten där han fick uppleva saker som guldet år 2012.

När Roger Rönnberg tackade för sig tog han över som Juniorkronornas förbundskapten (J20) säsongen 2013/14. Grönborg agerade i den rollen samtidigt som han stöttade Pär Mårts i Tre Kronor, däribland under det senaste OS:et i Sotji 2014.

En turnering som var väldigt händelserik, och som han drog stor nytta av.

— Det är en annorlunda resa och det var en annorlunda utmaning. Det här är ny utmaning och en ny resa. Det är klart att man har fler år under bältet och varit med i flera turneringar där det verkligen är kniven mot strupen. Varje gång man gör sådana grejer, jag ska inte säga luttrad, men man lär sig varje gång man är i de situationerna. Erfarenhet tror jag kan vara jävligt bra, om man tar det på rätt sätt. Att man hela tiden tittar på saker att göra bättre. Inte bara med mig själv, utan i hela processen som jag pratat om. Vi sätter oss efter varje år och tittar på vad vi gjort bra och vad vi gjort mindre bra.

Rikard Grönborg tillsammans med Pär Mårts (höger) under OS i Sotji 2014. Foto: Bildbyrån/Daniel Stiller

Vad finns det för saker som ni skulle kunna göra bättre i jämförelse med förra OS:et?

— Det är fyra år sedan, för mig känns det lite som ett avslutat kapitel. Men samtidigt var det en fantastisk resa. Vi fick gå hela vägen till att spela OS-final i en drömfinal mot Kanada. Tyvärr räckte vi inte riktigt till, och det var en del skador och bortfall som till slut bet oss där bak. Speciellt på centersidan där vi tappade tre tunga namn. Det var väldigt tråkigt, men samtidigt vad man lär sig då är att försöka få ihop laget på den här korta tiden. Man ska inte överkomplicera saker och ting.

— Jag jämför OS-turneringar med JVM-turneringar, för de är också väldigt korta. De är lite annorlunda mot andra.

RIKTAR KRITIK MOT IOC

Det OS:et präglades naturligtvis av bortfallen på tunga namn som Henrik Sedin, Henrik Zetterberg och till OS-finalen Nicklas Bäckström. I den sistnämndes fall handlade det om ett dopningsfall, som han dock senare blev frikänd för. Men det påverkade Tre Kronor som trupp och det tog Grönborg med sig till fortsättningen. Hur man som ledare bör handla i sådana situationer.

— Det är klart vi måste lära oss av det. Men det är ett helt annat ansvarsområde som jag har, men till slut så blev han ju frikänd i stort sett. Det var synd att det blev så där. Men jag hoppas att IOC lärde sig något av det också. Det är en också en process. Nu snackar vi 50 timmar efter det positiva dopningsbeskedet och så kom det precis innan finalen, och det tycker jag var väldigt olyckligt. Jag tycker att man borde få en viss tidsrymd, då fick vi veta bara två timmar innan en final. Men oavsett tycker jag att sådana saker händer. Sedan kan det vara skador och annat. I sådana situationer kan man inte sitta och säga: ”åh, nu måste vi ha honom”, utan då får man hitta en lösning som går just då. Det jobbade vi febrilt med, säger han och nämner en annan situation som bitit sig fast i minneskolumnen.

— Ett annat exempel är när Henrik Lundqvist blev skadad före World Cup och inte kunde spela den första matchen. Då kände man: ”Okej, men det här har jag gått igenom förut”. På något sätt lyckades vi vinna den matchen där Jacob Markström klev in och gjorde ett fantastiskt bra jobb.

— Du förstår, när man gått igenom sådana här saker blir man inte lika störd av det när det händer nästa gång, säger Grönborg, som blev Tre Kronors förbundskapten inför förra säsongen.

Ja, du vet kanske vad du ska säga till dina spelare?

— Ja, precis. Sedan är det säkert en styrka att man varit på OS, även om det var på ett annat ställe. Det är en fantastisk miljö att vara i med alla fantastiska idrottsmän och idrottskvinnor som är där. Man tittar på sporter som man kanske inte tittar på ibland, det är en speciell miljö.

Nu gör sig Rikard Grönborg redo att leda Tre Kronor till de ädla medaljerna i Sydkorea. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

HAR HITTAT EN GRUPP KOMBINERAD MED OLIKHETER

Eftersom att OS är en väldigt kort turnering handlar det om att få ihop laget så fort som möjligt, så att komponenterna snabbt blir samspelta. I det här årets upplaga är Tre Kronors vapen att spelarna skiljer sig ganska mycket från varandra, antyder Rikard Grönborg.

— Vi känner att vi har en intressant grupp av olikheter och då menar jag inte bara bland kedjeformationerna, utan också hur vi använder kedjorna. Olikheterna tycker jag är en styrka. Då har vi fler vapen en ett när vi går in i en matchsituation.

— Vi vet att det kan ske förändringar när vi testar olika formeringar, för vi måste hitta en kemi väldigt snabbt. Det är tio dagar och sedan är det slut. Det är väldigt viktigt att det kuggar i direkt.

Hur har processen fungerat att ta ut den här truppen?

— Den har varit väldigt intressant. Jag gillar den här utmaningen. Jobbet är gjort och nu gäller det att få ihop spelarna i gruppen. Vi har jobbat med att implementera vissa spelsätt med KHL-spelarna. För KHL, NLA och SHL spelar väldigt olik hockey, även inom ligorna spelar lagen ganska olika. Därför är vårt jobb att försöka få dem att komma in i hur vi vill spela. Men där känner vi en trygghet att vi har implementerat ett sätt att spela.

Hade NHL-spelarna varit med är det svårt att tro något annat än att Kanada hade på nytt varit förhandsfavoriten. Men nu är det i stället den nation som domineras av KHL-spelare i sin trupp som på pappret har det starkaste laget. Grönborg tycker att Ryssland, som deltar under neutral flagg, har just det bästa laget sett till truppen. Men att det är mer öppet race mellan de resterande lagen.

— Tittar man på förhandstipsen är det väl Ryssland som på pappret har det bästa laget. Men det är frågan om att maxa prestationen på tre matcher i slutspelet. Man måste få någon studs på vägen och kanske har det här målvaktsspelet som gör den där avgörande räddningen eller att det händer något under resans gång som gör att man går segrande ur striden. Efter Ryssland tror jag det är en väldig kamp om vem som ska utmana dem om guldet. Jag tror att det kommer bli en jämnare turnering än vanligt också. Tittar du på Norge och Tyskland som vi möter i gruppen, de har i stort sett sina VM-lag.

— Sedan tycker jag att vi har en hel del erfarenhet i det här laget. Vi har spelare som har vunnit VM-guld och kommer man in till en sådan här turnering skadar det inte att ha erfarenheten.

”JAG KÄNNER MIG TRYGG I PROCESSEN”

Grönborg hoppas att den resan som han genomgått bidragit till att han blivit den ledare han vill bli och att han lyckas vara det i Sydkorea. Han känner inte att pressen ligger endast på honom.

— När man är med elitidrottare i olika turneringar så lär man sig något nytt varje gång. Den styrkan som jag hoppas att jag har är att allt ska vara väldigt tydligt. Ju tydligare det är desto lättare blir det för killarna att spela ut på ett ännu bättre sätt. Jag försöker också delegera ansvar till de andra ledarna, för jag vet att det finns specialister där ute. Jag vet att jag inte kan göra allting och det är jag förväntad att göra heller. Men däremot är jag förväntad att kunna ta beslut längs med vägen.

— Jag känner mig trygg i den här processen, vad ska vi göra idag, vad ska vi göra den här timmen. Leva i det där i stället för att tänka två veckor framöver.

Du känner inte att du bär hela lagets ansvar på dina axlar utan att det är laget som helhet som gör det?

— Jag känner ett ansvar i den positionen jag är i. Men jag kan inte göra allting, jag kan inte spela forward, back och målvakt. Vi är ett gäng olika specialister som är duktiga på att bidra till det här laget, annars skulle vi inte vara här. Mitt jobb är att alla de här specialisterna spelar ut och gör det de är bäst på.