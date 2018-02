Fredrik Styrman. Foto: Bildbyrån

Han har spelat SHL-hockey för Skellefteå, Luleå, Brynäs och Frölunda. Nu väntar också spel i HV71. Fredrik Styrman är klar för mästarna.

– Han kan bredda vår backsida, säger sportchefen Johan Hult.

Många trodde nog att Fredrik Styrman hade gjort sitt i SHL efter en fiaskoliknande tid i Brynäs säsongen 12/13. Men efter fem säsonger i HockeyAllsvenskan fick han på nytt chansen i SHL den här säsongen när det blev spel i Frölunda under sex matcher. Styrman lånades då in från Pantern.

Nu lämnar han Pantern permanent. HV71, som har tre backar borta för säsongen, plockar in 26-åringen innan deadline i morgon. Därmed är Styrman klar för sin femte SHL-klubb,.

– Vi har under säsongen fått flera backar skadade och vi är glada att Fredrik, som är en mycket kompetent allroundback, kan komma in och bredda vår backsida, säger Johan Hult, sportchef i HV71.

ÄNNU EN SPELARE LÄMNAR PANTERN

Pantern tappar alltså ytterligare en spelare till SHL. De senaste veckorna har man tappat Olle Liss, Sebastian Strandberg och Dennis Svensson. Tidigare under säsongen har Johan Ivarsson och Tobias Ekberg lämnat.

Den JVM-meriterade backen har spelat 179 matcher i SHL under karriären.