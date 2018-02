Henrik Edström, här i Rögles tröja, förstärker Timrå. Foto: Bildbyrån

Timrås sportchef Kemt Norberg ligger minsann inte på latsidan när det handlar om att stärka truppen inför slutspurten av Hockeyallsvenskan. Tidigare idag gjorde han klart med en amerikansk forward. Nu hämtar han in en skånsk målvakt från Kiruna.

— Jag tyckte att det här kändes rätt, bekräftar Henrik Edström själv sin övergång på Kirunas hemsida.

Med ordinarie förstemålvakten Henrik Haukeland borta på OS för Norge står just nu Timrå med Victor Brattström som förstaval, bakom honom vaktar junioren Linus Marcko båsdörren. Därför stärker de nu upp med Kirunas målvakt Henrik Edström som lånas in under Haukelands frånvaro. Detta bekräftar målvakten själv på Kirunas hemsida.

— Han är tillbaka i slutet av månaden och då åker jag upp till Kiruna igen och fixar med allt praktiskt som att flytta ur lägenheten och så. Sedan är jag skriven i Timrå och kan kan ansluta om de får skador på målvaktssidan, säger 23-åringen.

FRÅN SKÅNE

Edström är från Jonstorp från början och spenderade sin juniortid i Rögle där han vann J18-SM med klubben 2012. Efter en säsong i Helsingborgs HC flyttade han 2015 upp till Kirua där han nu gör sin tredje säsong.

