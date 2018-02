Austin Madaisky. Foto: Claus Andersen/Getty Images

Veteranen Fredrik Lindgren lämnade Leksand tidigare i veckan. Nu har klubben gjort klart med en ersättare. Från Tyskland hämtar man in Austin Madaisky.

– Austin är en offensiv back med ett mycket bra skott, säger tränaren och sportchefen Leif Carlsson om värvningen.



Fredrik Lindgren värvades till Leksand inför säsongen för att bli en pappa-gestalt i försvaret. Härom dagen kom dock det överraskande beskedet att han bryter med Leksand och flyttar upp till Skellefteå igen.

Avbräcket tvingade Leksand att ännu en gång ge sig ut på spelarmarknaden. Och sent på torsdagskvällen kunde man presentera ett nyförvärv. Detta i form av den kanadensiske backen Austin Madaisky, 26.

– Austin är en offensiv back med ett mycket bra skott och nu när vi tappade Fredrik Lindgren med kort varsel så hoppas jag att vi har hittat en back som kan fylla hans lucka, säger Leif Carlsson om värvningen.

DRAFTADES AV COLUMBUS

Madaisky draftades av Columbus Blue Jackets i femte rundan 2010, men nådde aldrig NHL. Det blev 98 matcher i AHL och ytterligare 19 i ECHL innan han flyttade till Tyskland och Straubing Tigers 2015.

Den här säsongen har han noterats för 13 poäng (5+8) på 45 matcher för Tigers i DEL.

Leksand, som är trea i Hockeyallsvenskan, har plockat in fem importer under säsongen. Utöver Madaisky har även Matt Carey, Patrick McNally samt tyskarna Daniel Pietta och Marcel Müller hämtats in till laget.