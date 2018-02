I lördags skickades han ner till AHL och San José Barracuda av Sharks. Men det blev bara en match i farmarligan för Tim Heed. Nu kallas han tillbaka igen. Tim Heed har under säsongen spelat 27 matcher för San José i NHL. I lördags skickades

I början av den tredje perioden mellan Philadelphia och New Jersey visades bortalagets Nick Lappin ut för hög klubba. Men var det verkligen det? Nick Lappins klubba såg ut att ha tagit i Shayne Gostisbeheres ansikte. Men reprisbilderna visar

Philadephia Flyers hade en säker seger vid ställningen 4-2. Då vände New Jersey Devils, med hjälp av Taylor Hall och Jesper Bratt, på allt och gick segrande ur striden med 5-4 efter straffar. -- Nu börjar det gå vår väg mer, säger Ta

St.Louis såg ut att gå mot en klar seger mot Nashville på bortaplan. Då gick hemmalaget ikapp på mindre än sju minuter och avgjorde sen på straffar. Slutresultatet skrevs till 4-3. Jay Bouwmeester öppnade målskyttet i matchen när han, as

Det har spekulerats under ett bra tag. I natt svensk tid togs det första allvarliga steget mot ett 32:a lag i NHL när Seattle skickade in sin ansökan. Tanken är att ett nytt lag ska in i NHL 2020 och efter spekulationer om Houston och Quebec h