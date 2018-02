Tyson Spink. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson

Örebros nattsvarta förlustsvit stannade vid nio matcher. På torsdagen bröt man trenden genom att bortabesegra Bryns med 4–3. Stor matchvinnare: tvåmålsskytten Tyson Spink.

Det har varit en jobbig tid i Örebro Hockey. Förlusterna har avlöst varandra samtidigt som det varit svajigt vid sidan om isen med stor spelomsättning och en nu avsatt lagkapten i Viktor Ekbom som ryktas vara klar för Frölunda till nästa säsong.¨

Just därför kom torsdagens seger mot Brynäs i Gavlerinken som en skön skänk från hockeygudarna. Efter nio raka förluster blev det ett stopp på den tunga sviten.

Örebro lyckades ta hem en 4–3-seger efter att kanadensaren Tyson Spink blivit matchvinnare. 25-åringen blev tvåmålsskytt och var framför allt den som satte det matchvinnande 4–3-målet i den tredje perioden.

”DET KRÄVS MER FRÅN VÅR SIDA”

Spink lyfte in sitt tionde mål för säsongen när han snyggt rundade Brynäs målvakt David Rautio. Anton Hedman och Victor Bartley stod för ett fint förarbete.

– Det var ganska skönt faktiskt, myste tränaren Niklas Sundblad i sin segerintervju med C More.

– Grabbarna gör en riktig kämparinsats. Vi ligger under efter första perioden och hittar ändå ett sätt att fortsätta spela. Vi spelar som ett lag och alla gör en riktigt bra insats. Vi är jätteglada för segern.

Örebro fick även mål från Tom Wandell och Christopher Mastomäki. Backarna Jonathan Andersson och Bartley hade två assist vardera.

I Brynäs blev det mål för Jörgen Sundqvist, Kevin Clark och Linus Ölund.

– Det krävs mer från vår sida om vi ska vinna sådana här matcher. Vi kommer inte alls upp i nivå i dag, tycker Brynäs center Jonathan Granström.

Efter kvällens match är det OS-uppehåll i SHL till den 24 februari.