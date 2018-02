FJOLÅRETS VINNARE. Jonathan Dahlén tog emot Guldgallret 2017. Foto: Bildbyrån/Pär Olert

Alla 14 lag i Hockeyallsvenskan har varsin spelare nominerad plus att Johan Tornberg på C More har plockat ut ett wild card. Här är spelarna som ska göra upp om Guldgallret som allsvenskans bästa junior.

Jonathan Dahlén, Timrå, tog hem priset i fjol. Nu är det dags för 2018 års bästa junior i allsvenskan att belönas med Guldgallret. Varje lag i Hockeyallsvenskan har en junior nominerad till priset. Dessutom har C More-experten Johan Tornberg plockat ut ett wild card i form av Timrås Jacob Olofsson.

De nominerade:

– Nils Höglander (AIK)

– Gustav Lindström (Almtuna IS)

– Jakob Stenqvist (IF Björklöven)

– Oliver Eklind (BIK Karlskoga)

– Filip Johansson (Leksands IF)

– Jesper Sellgren (Modo Hockey)

– Martin Fehérváry (IK Oskarshamn)

– Oscar Eklind (IK Pantern)

– Daniel Ohlsson (Södertälje SK)

– Filip Hållander (Timrå IK)

– Isac Brännström (Tingsryds AIF)

– Viktor Fransson (IF Troja-Ljungby)

– Arvid Degerstedt (Vita Hästen)

– Johan Svensson (Västerviks IK)

Johan Tornbergs wildcard:

– Jacob Olofsson (Timrå IK)

Guldgallrets jury kommer nu att utse fem finalister som presenteras den 23 februari.

Här är de tidigare vinnarna av Guldgallret:

2010: Fredrik Pettersson Wentzel, Almtuna

2011: Markus Ljungh, Västerås

2012: William Karlsson, Västerås

2013: Filip Forsberg, Leksand

2014: Lukas Bengtsson, Mora

2015: Robin Kovacs, AIK

2016: Robin Kovacs, AIK

2017: Jonathan Dahlén, Timrå