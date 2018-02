Han gjorde debut i världens bästa liga inatt. Men starten hade kanske kunnat bli bättre sett ur Marcus Petterssons synvinkel. Han stöp nämligen i isen direkt när han skulle in på uppvärmningen i nattens match mot Chicago.

Det är NHL:s Twitterkonto som fångat upp när Marcus Pettersson ska ge sig ut på uppvärmningen inför mötet mot Chicago inatt. Så fort 21-åringen sätter skridskorna på isen så faller han. Backen repar dock mod direkt och åker vidare för att avlossa ett skott mot målburen precis som ingenting just hänt.

When you step onto the ice for your first NHL game and… 😬 pic.twitter.com/Q1K3X7iOF2

— NHL (@NHL) February 16, 2018