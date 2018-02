Jubel när Johnny Oduya gjorde sitt fjärde mål för säsongen. Foto: Getty Images

Inget verkar gå Henrik Lundqvist och New York Rangers väg just nu. På lördagen kom tredje raka förlusten mot Ottawa Senators.

Lundqvist blev dessutom utbytt efter att ha släppt in fem mål på 27 skott.

New York Rangers är inte ett lag i harmoni för tillfället. Och skadelistan är inte vacker heller. Nyckelspelare som kaptenen Ryan McDonagh, Kevin Shattenkirk och Marc Staal är alla borta på grund av skada.

Och det syntes när Henrik Lundqvist och co var på besök hos Erik Karlssons Ottawa Senators på lördagskvällen. En omarkerad Mark Stone kunde enkelt skicka in 1-0 efter bara en minut och tre sekunder in i matchen.

Nästa backmiss från Rangers sida var ett faktum efter att svenske backen Johnny Oduya skjutit pucken bakom sin landsman Lundqvist. Erik Karlsson stod för assisten.

LUNDQVIST UTBYTT – HALVERSON GJORDE DEBUT

Efter Matt Duchenes 3-1-mål kom nästa svenskmål i matchen. Mika Zibanejad, som ju trejdades från Ottawa inför den förra säsongen, fick turligt med pucken och reducerade matchen. Men killen som han blev utbytt mot ville inte vara sämre. Derrick Brassard styrde in 4-2 till Ottawa.

Thomas Chabot gjorde emellertid 5-2 och då fick Henrik Lundqvist nog. Svensken byttes ut efter ha släppt fem puckar på 27 skott. In kom i stället Brandon Halverson som därmed gjorde sin NHL-debut.

Michael Grabner fixade en sen reducering i matchen och blev således tvåmålsskytt. Men då svarade Magnus Pääjärvi med att göra 6-3 och punktera matchen. Nu har Rangers förlorat tre raka och åtta av de tio senaste matcherna.

Ottawa Senators – New York Rangers 6-3 (2-1, 2-1, 2-1)

Ottawa: Mark Stone (19), Johnny Oduya (4) (Erik Karlsson), Matt Duchene (15), Derrick Brassard (17), Thomas Chabot (5), Magnus Pääjärvi (4)

New York: Michael Grabner 2 (25), Mika Zibanejad (17)