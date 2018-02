Inför trading-deadline har nu en jättetrejd uppgetts vara på gång. Enligt St. Louis Blues-skribenten Lou Korac sägs Blues vara villiga att skeppa i väg svenske Patrik Berglund, Vladimir Sobotka och Robby Fabbri för antingen Derrick Brassard eller Mike Hoffman från Ottawa.

Det är ingen hemlighet längre att Ottawa Senators håller på med en ombyggnation. Tidigare blev det känt att Dion Phaneuf skeppas i väg till Los Angeles Kings. Och det har även spekulerats om att stjärncentern Derrick Brassard kan vara på väg bort.

Nu kommer uppgifter som kan indikera på var han kan tänkas hamna. Men det är inte bara honom den här trejden skulle innefatta. Enligt St. Louis Blues-skribenten Lou Korac så är Blues intresserade av att kasta i väg Patrik Berglund, Vladimir Sobotka och Robby Fabbri till Ottawa Senators i utbyte mot antingen Brassard, eller Mike Hoffman.

Han skriver att Blues vill förstärka forwardssidan i slutspelsjakten och då skulle både Brassard och Hoffman vara ett utmärkt tillskott för klubben. I sådana fall skulle det även innebära att Berglund blir lagkamrat med Erik Karlsson.

Då skulle han bli Senators femte svensk. Magnus Pääjärvi trejdades ju nyligen från Blues till klubben. Deadlinen är den 26 februari.

Patrik Berglund har gjort 14 poäng på 36 matcher den här säsongen. Hans kontrakt med Blues går ut efter säsongen 2021/22.

Source: #stlblues, #sens engaged in strong dialogue in trade conversations with Hoffman, Brassard said to be targets of the Blues: https://t.co/ruYQm2YdN4

— Lou Korac (@lkorac10) February 17, 2018