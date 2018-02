Foto: Henrik Skoglund och Bildbyrån

Har du någon gång funderat på hur en C More-produktion går till bakom kulisserna? Vi på hockeysverige.se frågade om vi fick följa med under en matchdag och komma in på djupet. I samband med matchen HV71-Örebro Annandag jul var det dags när matchkommentatorn Jörgen Larsson och matchproducenten Emir Hazbic hälsade oss välkomna och vi fick möjligheten till en inblick i alla förberedelser som måste till för att servera tittarna en helhetsupplevelse.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Klockan är 11.30 och det råder febril aktivitet utanför Kinnarps Arena från gänget som ska se till att det blir en TV-sändning från matchen som startar 15.15. Utrustning ska packas upp och transporteras in i arenan inför SHL-mötet mellan HV71 och Örebro. Kameror, mikrofoner, kablar, stativ och allt annat som behövs för att servera oss hockeyfantaster vårt behov hanteras med van hand av teamet.

I GOD TID

Även kommentatorn Jörgen Larsson är på plats och tar emot hockeysverige.se:s utsände i sändningsbussen.

— Jag gillar att vara på plats i god tid innan. Jag vill inte komma till en arena och känna att jag är stressad. Hellre vara en halvtimme, 45 minuter tidigare än när vi ska vara där. Vi har ”call time” senast ungefär tre timmar innan match, berättar han.

— Säg då att jag är där tre och en halv timme innan, det gör att jag i lugn och ro kan gå in i mitt ”game mode” eller vad man ska säga.

Sändningsbussen är utrustad med all tänkbar teknik som behövs för att göra en så bra sändning som möjligt att kabla ut till tittarna. Tangentbord och skärmar står på plats redo att ta emot kommandon och visa bilder från alla de tolv kamerorna som håller på att monteras upp i arenan till den ”lilla” sändningen. Det är fler kameror om det är huvudsändning.

SNACKAR MED MATERIALFÖRVALTARNA

Ungefär tre timmar innan match går Jörgen Larsson in i arenan för att kolla läget. Örebros materialare har anlänt innan övriga laget och tröjorna hänger redan på plats i bortalagets omklädningsrum.

— Materialarna är oftast på plats först och jag brukar kolla läget med dem.

Det blir snack om vilka som spelar och vilka som är strukna. Allt för att Jörgen ska vara så förberedd som möjligt inför sändningen.

Jörgen Larsson har jobbat som kommentator sedan 2006 och förberedelse är A och O för honom i hans kommenterande. När trupperna i stort sett är satta i augusti inleder han sina förberedelser.

— Man kan säga som så att från mitten av augusti till säsongspremiär så handlar det för mig om att nöta in alla lag, alla spelare med namn och nummer. Sen gör jag även en kort statistikprofil på varje spelare som innehåller ålder, längd/vikt och kort vad de gjort tidigare. med höjdpunkter och sen fjolårsstatistiken. Men även var spelarna kommer ifrån från början, berättar han

— Moderklubb tycker jag är väldigt viktigt, jag tycker man ska lyfta småklubbarna som gör ett fantastiskt jobb i bakgrunden.

FÖRBEREDELSER GER TRYGGHET

Han uppdaterar sitt dokument, exempelvis tar han exemplet Almen Bibic som på 195 matcher i Rögle gjorde fyra mål, efter bytet till Linköping i slutet av fjolåret gjorde han två mål på fyra matcher.

— Där har man något man snabbt kan gå in och kommentera med. Någonstans har jag det ändå i bakhuvudet, men jag vill ändå ha papperen, de betyder mycket för mig och är en trygghet. Även fast jag inte läser dem varje match så vet jag att de finns där.

Hur går du till väga med att plugga in allt?

— Jag får hjälp av sambon att bomba in det i huvudet. Hon tycker den tiden är rolig också när hon ska sitta och förhöra mig. Men det finns olika taktiker och alla människor har olika tekniker. Jag kör mycket att jag börjar med målvakter, börjar rabbla nummer i huvudet så jag kan alla nummer rakt upp och ner. Sen sätter jag spelarna efter det, har jag bara numren så kommer jag på spelarna.

Hur lång tid lägger du på förberedelser inför en specifik match?

— Inför varje match så blir det minst fyra-sex timmars förberedelse beroende på. Jag kollar alltid den senaste matchen lagen har gjort på video och ser över vissa grejer. Går igenom statistik och uppdaterar hela tiden vad det är som händer.

— Matchuppdaterad information är också jätteviktig. Det handlar mycket om att ta in information. Respektive lags hemsidor är jättebra. Lokala tidningar också, det är mycket sånt jobb som också ligger bakom, säger han och trycker på de lokala nyhetskällorna.

— De lokala journalisterna ska man inte förringa, för de har stenkoll på sina lag.

INTERVJUER INNAN MATCH

Stockholmaren Jörgen Larsson bor sedan cirka tio år tillbaka i Östergötland och det geografiska läget tycker han är en fördel med tanke på vad han jobbar med.

— Där har jag nära till Jönköping, Linköping och Karlstad. Men även Ängelholm, Växjö och Karlskrona.

Matchproducenten Emir Hazbic anländer till bussen och hur sändningen ska läggas upp kommer upp till diskussion.

Dryga två timmar innan match går Jörgen in i arenan igen för att prata med spelare och ledare. En spelare och en tränare från vardera lag ska intervjuas. Först blir det ett informellt samtal med coacherna för att kolla läget innan den riktiga intervjun, den som senare visas i sändningen, tar vid.

— Jag redigerar inslagen tillsammans med EVS-föraren och bildproducenten, då har vi arbetat fram en tanke med det så att säga, säger Jörgen Larsson.

Jörgen Larsson började sin kommentatorsbana 2006. Då för AIK:s webbradio som sände fotboll, hockey och innebandymatcher. En tid han minns tillbaka på med glädje.

— Vi sände via internet och hade lyssnare från Nya Zealand till Hawaii och allting däremellan. Det var fantastiskt roligt, för vi fick hälsningar från jordens alla hörn.

Han berättar vidare att en hel del etablerade namn som jobbat länge inom radio och TV hade sympatier för AIK och kom och undervisade skaran med glada amatörer.

— De lärde oss hur man ska kommentera i radio, så det var lite ”Radiosporten light” om man säger så.

— Det var en klar koppling till AIK eftersom det var deras matcher vi kommenterade, men vi fick mycket positivt från de som höll på motståndarlagen och då märkte vi att ”det här vill vi göra ännu bättre”. Vi försökte få det till att det andra lagets fans också skulle få nytta av det här.

Säsongen efter drog Sveriges Radio igång med sina webbradiosändningar där man kan klicka på en specifik match och lyssna på allting. Det fanns ingen plats för Jörgen och hans kamrater längre.

— De hade rättigheterna, så då fick inte vi fortsätta på det sättet som vi gjorde.

KASTADES IN I DET

Ungefär samtidigt startade Expressen en TV-kanal som skulle sända sport. På den tiden var inte konkurrensen lika mördande som den är idag när det gäller sändningsrättigheter och uppstickaren la beslag på bland annat La liga och Serie A.

— Men de hade ju inga kommentatorer, säger Jörgen och skrattar innan han fortsätter:

— Min första TV-match glömmer jag aldrig. Vi blev uppkallade på ett möte, för det var någon på deras redaktion som hade lyssnat på oss i AIK:s webbradio och tyckte vi gjorde det bra.

— Det var en lördag och de ansvariga sa att: ”Det här känns jättebra. Jörgen, jag har förberett lite åt dig. Här är dina papper, du ska gå in i bås nummer fyra”.

Det Jörgen Larsson trodde skulle bli ett test visade sig vara en livesändning.

— Jag hade ungefär 45 minuter på mig att förbereda så mycket som det gick. Jag kommenterade Getafe mot Deportivo La Coruna och jag kan väl säga att det är väl inte det bästa som någonsin har hörts. Men det var tydligen så pass bra så att vi fick fortsätta hela den säsongen.

Sport-Expressen köptes upp av TV4-gruppen och det hela blev TV4 Sport. Jörgen Larsson följde med och är kvar över tio år senare. Men det är inte bara han som följde med från Sport-Expressen. Karin Frick och Niklas Jarelind, båda numera på Discovery, följde också med.

KOMMENTERAT MÅNGA SPORTER

Jörgen Larsson har genom åren fått kommentera de flesta sporter. Allt från amerikansk fotboll och pingis till beachvolleyboll, fotboll, handboll och hockey. Han berättar att det är den amerikanska fotbollen och hockeyn som ligger honom närmast om hjärtat, bland annat har en bara missat en enda Super Bowl sedan det började sändas på svensk TV. Det är ett personligt favoritminne när han fick kommentera en SM-final på Tele 2 Arena.

— Vissa sporter är man mer insatt i än andra och det blev några timmar framför Youtube innan jag skulle kommentera beachvolleyboll exempelvis.

Efter det att Jörgen Larsson är klar med sina tränar- och spelarintervjuar styr han återigen kosan mot sändningsbussen. Inslagen ska redigeras och efter det tar arbetet med grafiken vid. Jörgen och matchproducenten Emir Hazbic kontaktar grafikavdelningen i Stockholm och diskuterar fram hur de ska lägga upp skyltarna som sedan går ut i sändning.

— Det ska gå snabbt att se vad det handlar om, förklarar Jörgen för hockeysverige:s utsände innan diskussionen med grafikavdelningen fortsätter rörande ordföljden på en av skyltarna. Med tanke på att ytan är begränsad gäller det att få med så mycket information som möjligt med så få ord som möjligt.

Grafiken är noga förberedd och handlar mycket om olika sviter eller spelare som utmärker sig i någon specifik statistikkolumn hos lagen.

FÖRDEL MED KÄNSLA

Både Jörgen och Emir är inne på att det är en fördel att ha spelkänsla för hockey när man jobbar med produktionen, det vill säga att man spelat själv. Men det är inget måste.

— Det är inte en förutsättning men det förenklar. Du har en viss känsla för spelet och kan förutse vad som kanske komma skall. Det tror jag absolut är en klar fördel, berättar Jörgen som spelade ishockey fram till han var 20 år.

— Jag har tampats ett antal junior- och ungdomsmatcher med Johan Davidsson och David Petrasek när de spelade i HV och jag i Södertälje. Vi har haft våra duster och bataljer, säger han och skrattar samtidigt som han avslöjar att han i ungdomsåren bildade formation med Djurgårdens nuvarande sportchef Joakim Eriksson.

— Sen åkte jag över och pluggade i USA och spelade hockey där i ett skollag. Det var ett vanligt high school-lag som låg uppe i St.Cloud, Minnesota.

En viktig sak i Jörgen Larssons förberedelser inför matcherna är att alltid vara ute i god tid. Det är även yttre faktorer att ta hänsyn till i tidskalkyleringen över hur lång tid det tar att färdas till ett uppdrag från hemmet i Vadstena.

— Du vet aldrig. Det kan vara en trafikolycka eller att du får punktering på vägen. Sitta i en bilkö och se hur klockan går, den känslan är inte rolig.

Har du varit med om det någon gång?

— Ja, absolut. Det var en match i Helsingborg, det var på den tiden TV4 Sport hade en pilotsäsong där de skulle testa att sända pingis. Det var tre och en halv timme direktsänd pingis på lördagar. Det var bara en säsong, sen la man ner det.

— Det var en fruktansvärd snöstorm, det var snökaos deluxe och riktigt otäckt på vägen. Jag kände att: ”det här kommer inte funka, jag kommer inte hinna i tid”. Det gick i 40-45 kilometer i timmen och det var inget roligt alls. Jag fick lite halvpanik och tryckte ner gaspedalen lite mer än vad man ska göra. Den resan ner, när du kommer fram och är helt mentalt slut… Jag kom ner tio minuter innan sändningen skulle dra igång, det var ingen rolig upplevelse.

— Egentligen är det ju bara att ringa ”sorry, jag kommer inte ner. Det är världens snökaos”. Men plikttrogen som man är så vill man ju komma ner.

MISSAT EN MATCH

En match har han missat under karriären, HV71-Färjestad 14 oktober förra året, då rösten inte höll på grund av en förkylning.

— Jag försökte kurera med honungsvatten och allt möjligt. Men till slut gick det inte och jag kände bara ”Jag ska kommentera matchen, jag är själv. Det här kommer hålla i max halva första perioden”.

— Men jag ville göra den och tänkte att det var ett beslut ledningen fick ta och de sa att de skulle lösa det. Så det var lite annorlunda, men det är faktiskt enda gången som jag har behövt ställa in, och det är inget kul att göra det och framförallt inte med kort varsel.

Det blir en hel del mil på vägarna för Jörgen Larsson under säsong. Han har svårt att nämna en specifik siffra, men höftar till med mellan 2 500 till 3 000 mil per säsong i bilen.

— Det beror lite på vad du har för schema. Eftersom jag kör bil till mina matcher, jag tycker det funkar smidigast.

Det är nästan ett varv runt jorden per säsong?

— Jag försöker ha olika podcasts och musiklistor som jag laddat ner innan så jag är hyfsat förberedd och inte bara sitter och lyssnar på samma musik hela tiden.

GENERALREPETITION TAR VID

Ungefär samtidigt som HV71 och Örebro kommer ut på isen för uppvärmning 40 minuter innan match börjar sändningsgängets generalrepetition av det så kallade startpaketet. Alltså de färdiginspelade intervjuerna med tränare och spelare som mixats ihop med highligts från tidigare matcher, samt att Jörgen Larsson ska hälsa välkommen och gå igenom laguppställningar. När pucken väl släpps för match är han och de övriga utlämnade till vad som händer och sker på isen, om man bortser från de fakta kommentatorn sedan tidigare pluggat på.

Allt verkar vara minutiöst förberett från ert håll, men vad kan bringa dig ur fattningen under match. Om du förstår hur jag menar?

— Det kan vara en matchspecifik situation. Jag är oftast ensam som kommentator och blir det då exempelvis en videogranskning av ett mål, då ska ju jag försöka ge min bild av det hela: Varför gör man videogranskningen? Hur ser det ut? Är det här ett solklart mål? Hela tiden ska jag förmedla detta och där kan man i vissa lägen bli osäker för att man inte vet hur de kommer bedöma det hela.

— Folk är väldigt medvetna. Sitta i TV-soffan och vara expert, det kan alla. Men där sitter du utan press, vi sitter live och det vi säger, det går ut och då är det sagt.

— Det är lite det som är den fantastiska tjusningen i det här. När matchproducenten räknar ner innan sändningen startar, den kicken du får där och då, den är jättehäftig.

Det Jörgen Larsson säger leder oss in på tittarnas tyckande, tänkande och dömande över de som kommenterar sport. En diskussion som allt som oftast förs i forum och på sociala medier.

— Om vi ser till mig personligen så finns det ju säkert båda lägren. Du kan aldrig glädja alla människor, däremot kan du alltid göra ditt bästa för att förmedla.

KOMPLEX SPORT – KOMPLEXT ARBETE

Om hockey brukar sägas att det är en av världens svåraste sporter att utöva då den är så komplex och flera olika sekvenser inträffar varje sekund. Att följa och förmedla en match kräver sin man. Jörgen Larsson berättar att han haft folk med sig som får sitta med och lyssna på plats.

— När de tar av sig lurarna efter första perioden säger alla unisont: ”Hur fasen hinner ni med?”

— Du ska ha split vision på hockeyplanen. Du har tio gubbar som är inne, 40 sekunder senare så hoppar tio nya in. Det händer saker hela tiden på isen. I TV-soffan så omsveps du av mellan tio och 16 kameror, beroende på vad det är för storlek på produktionen.

— Är det en stor produktion så har du studio, expertkommentator och vanlig kommentator. När du sitter i TV-soffan får du reprisbilderna: ”Hur fasen kunde de missa att det var offside”. Ja, sätt dig på andra bänkraden vid rinken och sitt där en match och kolla på exakt hur fort det går. Sen följer du alltihop, inte bara pucken utan spelet. Man får en annan bild av det då.

Gör man som kommentator ett misstag kan det gå snabbt.

— I dag med sociala medier och allt så går det väldigt snabbt att bli uthängd om du säger fel namn eller man tycker till om en situation, det har hänt alla och tyvärr blir det fel ibland.

DISKUTERAR INTE MED ANONYMA

Men han håller sig borta från att diskutera sin insats på sociala medier och forum.

— Är det någon som skriver till mig personligen, då svarar jag alltid. Då har den personen tagit sig tid att höra av sig till mig. Självklart hör jag av mig till den personen också. Men att gå in i en diskussion med en person på ett forum som har ett anonymt alias och som inte kan stå för vem den är. Vad ska man göra? Jag kan inte göra något åt det. Behöver jag ta del av det?

Så som i alla branscher är feedback viktig. Både från sig själv och andra inom samma gebit.

— Sen är jag själv min största kritiker. Jag försöker självklart också ta del av mina kollegor. Vissa är närmare än andra, så är det ju med allt.

— När jag är ledig och en av mina kollegor jobbar, då kan ju jag sitta och titta på den personens match och komma med snabba inputs, och vice versa, för att hela tiden komma med feedback. För det är viktigt.

— Det kan vara något någon säger som man hakar upp sig på utan att den personen tänker på det.

SKARPT LÄGE

Klockan börjar närma sig 15:05 och sändningen ska strax börja. Hockeysverige.se har fått tillåtelse att sitta med i sändningsbussen med hörlurarna på under den första perioden. Emir räknar ner ”5,4,3,2,1 nu kör vi”, jingeln fyller bussen, och en bild på Kinnarps Arena visas samtidigt som Jörgen Larsson tar till orda och hälsar välkommen.

När matchen sedan startar är det kommunikation hela tiden från Emir. Det är hans uppgift att förbereda kameramännen på att just deras bild snart kommer läggas ut i sändningen. Han beställer och grafik från Stockholm samt repriser från EVS-föraren Fredrik Angenfelt som sitter snett bakom i bussen. Hela tiden ska kommentatorn Jörgen Larsson vara med på vad som kommer ske vid nästa spelavbrott. Men det är inte alltid så lätt att förutspå vad som händer i en hockeymatch. Exempelvis kan ett friläge förberedas för att visas vid nästa avblåsning, men innan dess kan det ha skett en utvisningssituation som istället ska vevas och bedömas.

— Vi brukar prata om ofarliga avblåsningar, det vill säga offside eller icing. Då kan man visa sånt som frilägen eller tacklingar, säger Emir.

Kommentatorn har en knapp hos sig. När han trycker på den går det han säger ut till bussen, men inte i sändningen. Jörgen Larsson kommer med önskemål emellanåt om vilken grafik som ska visas, och även vilka spelare som ska intervjuas i pauserna.

EN YNNEST ATT KOMMENTERA

Jörgen Larsson började med att kommentera hockey för C More 2008, för tio år sedan.

— När jag känner själv att detta inte är kul längre, då kommer jag inte fortsätta för då gör jag inte mig själv rättvisa. Men än så länge tycker jag att det här är vansinnigt roligt och ambitionen är att bli bättre.

— Det är en ynnest. Jag är i alla fall oerhört glad och tacksam över att få vara en del av detta. För det är många som skulle vilja göra det och det är få utvalda. Jag är väldigt tacksam över att jag får vara en del av SHL och C More, berättar Jörgen

När Jörgen Larsson får frågan om vilka han har som förebilder av alla de kommentatorer som förmedlat sport till de svenska hemmen sedan mitten av 1900-talet nämner han en hel del namn. Sven ”Plex” Pettersson, Lennart Hyland, Arne Hegerfors, Lars-Gunnar Björklund, Lasse Granqvist, är en del namn han nämner innan han konstaterar:

— Det finns ju hur många duktiga sportreferenter som helst i det här avlånga landet. Både inom TV och radio. Många har ju gått via Radiosporten. Det är ett fantastisk bra ställe att vara på för det är en fantastisk bra grund att stå på.

— Det som är genomgående för allihopa tycker jag är inlevelsen. Roberto Vacchi när han kommenterar cykel…

— Cykel är inte favoritsporten, men jag kan ju älska att lyssna på Roberto Vacchi när han kommenterar Giro d’Italia i en bergsetapp och det är någon jäkel som bara åker.

Trots mängder med förebilder och inspirationskällor gäller det att hitta sin egna stil.

— Det funkar inte att kopiera någon rakt av. Du är din egen och du måste hitta din egen grej. Min grej i kommenteringen är passionen och inlevelsen. Det är något jag tycker är jätteviktigt. Sen ska det inte bli för skrikigt. Det ska vara en korrekthet, sen självklart.

Och att det är världens roligaste jobb Jörgen Larsson pysslar med verkar det inte råda någon tvekan över.

— Att få vara på plats där det händer och förmedla det som man tycker är det roligaste som finns är få förunnat och man är glad och tacksam varje gång man får jobba med det man älskar.