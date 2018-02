INGEN ÅTERFÖRENING MED FARSAN. Anton Lander valde bort möjligheten att få pappa Ante Karlsson som coach i Färjestad. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Han sköt ett viktigt mål mot Finland i går och har startat OS starkt i Sydkorea. Anton Lander kunde ha hamnat i Färjestad när NHL-tiden i Edmonton tog slut inför den här säsongen. I stället valde han bort möjligheten att få sin pappa Anders som coach för att testa lyckan i Ryssland.

– Klart att jag var öppen för Färjestad, men samtidigt ville jag inte hem till Sverige redan, berättar han för hockeysverige.se.

BROMMA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under sex säsonger kämpade Anton Lander för att etablera sig i NHL. Det blev totalt 215 matcher med Edmonton Oilers, tio mål och totalt 35 poäng. Förra säsongen tillbringade han mestadels i AHL med spel i Bakersfield Condors även om han var uppe och spelade 22 matcher med Edmonton också.

Inför årets säsong fick det räcka. Den OS-aktuella 26-åringen, målskytt i gårdagens 3–1-seger mot Finland, valde att flytta till Kazan i Ryssland för spel i KHL.

– Beslutet växte fram mer och mer. Jag slog aldrig riktigt igenom i NHL samtidigt som jag hade spelat klart mina matcher i AHL. För min utvecklings skull behövde jag göra något nytt, berättar Anton Lander då hockeysverige.se träffar honom för en intervju.

– Kazan visade intresse tidigt och jag kände att det var dags att få nya ögon på mig och en nystart. Valet föll på Kazan och det ångrar jag inte en sekund idag.

Det blev ändå över 200-NHL matcher för dig, vad är ditt starkaste minne från Edmonton-tiden?

– Första NHL matchen när mamma, pappa, brorsan och flickvännen – som nu är min fru – var på plats. Att ha dom där var rätt mäktigt då min pojkdröm gick i uppfyllelse. Tidigare hade jag spelat på gatorna och låtsas vara en NHL-spelare. Nu var jag istället en. Det minnet kommer alltid följa med mig.

– Första NHL-målet var stort givetvis och sedan har jag fått många bra vänner på vägen samtidigt som jag har lärt mig mycket både på och utanför isen. Även hanterat både med och motgångar. På så vis har det varit väldigt lärorikt. Dessutom föddes min son i Kanada.



Foto: Brian Rothmuller/Icon Sportswire

HAR INTE STÄNGT DÖRREN FÖR ETT NYTT NHL-FÖRSÖK

Du var i Edmonton under sex säsonger, en klubb som haft spelare som Wayne Gretzky och Mark Messier i laget, hur upplevde du hockeymiljön som var där?

– När vi spelade i Rexall Place… Det är så mycket historia i den hallen så det nästan går att ta på den i omklädningsrummet. Det pratades alltid om tiden förr och man stötte på dom här killarna någon gång då och då. Det var rätt häftigt att träffa dom i verkligheten, säga hej och prata lite. Det finns mycket hockeykultur i Edmonton.

– Att få vara med om den nya hallen (Rogers Arena) var rätt maffigt också. Det har varit en kul tid även fast det inte riktigt blev som jag ville.

Det är inte heller helt otänkbart att Anton Lander kommer återvända till NHL framöver.

– Jag har inte stängt dörren i alla fall, men jag har en säsong till med Kazan. Sedan får vi se vad som händer. Det ska kännas rätt också.

– Just nu spelar jag i ett vinnande lag i KHL och familjen trivs bra. Dessutom börjar jag komma in mer och mer i ligan, spelet och den biten så just nu har jag ingenting att klaga på.

”FÄRJESTAD VISADE INTRESSE”

Anton Landers pappa Anders Karlsson är i dag assisterande tränare i Färjestad och några samtal har det varit med sonen om att komma till karlstadsklubben.

– Vi pratar ju dagligen och Färjestad visade intresse innan säsongen. När Timrå inte är i SHL blev det en lite annan sits när jag skulle vända hem till Europa. Klart att jag var öppen för Färjestad, men samtidigt ville jag inte hem till Sverige redan. Jag ville fortsätta bo utomlands.

– Farsan har alltid hjälpt mig och jag har kunnat prata med honom om jag ibland exempelvis kört fast, men han har även tagit ner mig på jorden ibland. Dessutom spelar lillebrorsan hockey. Vi är en liten hockeyfamilj där mamma får vara mittemellan och hålla ordning på oss.

Mamma gillar väl också hockey?

– Ja, hon har väl fått lov att göra det, skrattar Lander

Har du spelat ihop med din bror Filip som nu spelar i Hudiksvall?

– Nej, men vi har gjort någon avskedsmatch med Timrå tillsammans. Det skulle såklart vara en dröm som går i uppfyllelse att få spela någon match med brorsan.

Du får skriva på för Hudiksvall…

– (Skratt) Ja, precis. Jag var faktiskt och kollade på Hudik då jag kom hem till Sverige. Jag, grabben och frun såg två perioder. Det var kul eftersom jag inte sett honom live sedan jag flyttade till Kanada. Annars blir det mycket datortittande och följa hans matcher där.



Foto: Bildbyrån/REUTERS/Kim Kyung-Hoon

MÅLTORKA – DÅ FICK HAN HÅL PÅ ENROTH

Anton Lander har på 52 matcher i Ak Bars Kazan svarat för nio mål och totalt 35 poäng. På det ligger han trea i lagets poängliga efter Jiri Sekac (40 poäng) och Vladimir Tkatjev (35 poäng). Tjecken Sekac är precis som Lander uttagen till att spela OS.

– Jag tycker att det har gått helt okej även fast jag hade en streak på 27 matcher, tror jag det var gubben sa, som jag inte gjorde mål. Då var det tufft eftersom du har en press på dig som import.

– Vi fortsatte att vinna matcher och genom att jag gjorde assists så kom poängen också, vilket underlättade för mig.

– Sedan vill jag skicka ett stort tack till min coach (Zinetula Biljaletdinov), klubb och lagkamrater som pushade på mig. Jag har stor respekt för att tränaren och lagkamraterna var på mig att fortsätta jobba hårt och för laget för då skulle det lossna till slut. Det var en tuff period, så var det, men när väl målet kom, det var på (Jhonas) Enroth av alla dessutom, så släppte det.

– Det har varit lärorikt och mer defensivt i KHL än vad jag trodde att det skulle vara. Det är mycket styrspel och uppspel från bakom buren.

Hur har det fungerat socialt?

– Jättebra. Visst, språket är annorlunda men vi har ganska många ryssar som pratar bra engelska och som hjälper oss. Tränaren pratar också engelska med oss när han vill förmedla någonting.

– Sedan plockar jag väl upp några ord här och där. Hockeytermer är också ganska snarlika överallt och dom hör man ju varje dag så att säga. Några restauranger har dessutom lite engelska menyer så det funkar bra.

Som svensk, är det lättare att leva som hockeyspelare i Ryssland än i Kanada eller är det likvärdigt?

– Bra fråga… Det där har jag inte tänkt på, men det är lättare med språket i Edmonton. I Ryssland är det jag som får jobba med språket. Annars är hockeyn stor även i Kazan så det är bra drag på läktaren, men det är inte lika stort intresse som i Edmonton, avslutar Anton Lander med ett leende.