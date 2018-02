Linus Söderström. Foto: Bildbyrån/Stefan Persson

Han har bara spelat tolv matcher den här säsongen för HV71. Och sedan mellandagarna har Linus Söderström återfunnits i New York för sin rehabilitering. Men nu ser Jönköpingsklubben ut att få tillbaka målvaktsstjärnan.

— Han har fått okej att åka hem och träna mer eller mindre som vanligt, säger HV:s sjukgymnast Anders Frostemark till JP.

I fjol ledde Linus Söderström HV71 till klubbens femte SM-guld. Men den här säsongen har inte varit rolig för målvakten. Efter bara tolv matcher i kassen skadade han sig och tvingades flyga över till New York för operation och rehabilitering.

Söderström hade en skada i bukväggsmuskulaturen som gjorde att hans klubb New York Islanders tog över honom. Nu, några månader senare, ser han ut att vara på väg tillbaka till Jönköping.

– Nu skickar Islanders tillbaka honom i färdigrehabiliterat skick och han kan gå rätt in i laget och träna på is, säger Anders Frostemark, som är sjukgymnast i klubben, till JP.

BÖRJAR TRÄNA MED LAGET NU I VECKAN

21-åringen, som även genomgick rehab för en skada i hälen, sägs vara tillbaka med laget redan på torsdag.

– Vad jag förstått har de sista testerna i USA gått bra. Så han har fått okej att åka hem och träna mer eller mindre som vanligt. Från Islanders sida har man bedömt att han behöver 1,5 till 2 veckors träning hos oss för att komma igång till matchform. Han kanske inte tränar fulla ispass nu på torsdag och fredag men nästa vecka kan han säkert köra för fullt, säger Frostemark till tidningen.

HV71 har nu fyra målvakter tillgodo. Söderström har sällskap av Fredrik Pettersson-Wentzel, Adam Åhman och det senaste tillskottet Felix Sandström.