Med både Brian Elliott och Michal Neuvirth skadade har Philadelphia Flyers hamnat i en mindre målvaktskris – nu tittar laget mot tänkbara ersättare och kan ha hittat honom i Detroit Red Wings.

Det är TSN:s Darren Dreger som rapporter om att Petr Mrázek är på Flyers radar. Mrazek, 26, blir efter den här säsongen en restricted free agent och har på de senaste matcherna visat god form för Red Wings som just nu jagar en wildcardplats.

Enligt Dreger ska Flyers intention ha varit att få till en deal med Buffalo Sabres och Robin Lehner, men svensken är skadad ”dag-till-dag” vilket kan ha avskräckt Flyers.

Lehner injury might narrow the options for the Philadelphia Flyers. Sources say ongoing discussions with Detroit on Petr Mrazek.

— Darren Dreger (@DarrenDreger) 19 februari 2018