Foto: Bildbyrån

Finland är i kvartsfinal. De besegrade Sydkorea i åttondelen med 5-2 – men imponerade inte alls.

Finland slapp få uppleva sin version av ett ”Salt Lake City”-fiasko. De gjorde vad de skulle och besegrade värdnationen Sydkorea med 5-2 i dagens åttondelsfinal i den olympiska ishockeyturneringen på herrsidan. Men det finns knappast anledning att slå några frivolter för Lauri Marjamäki och hans mannar.

Faktum är att det under några minuter i andra perioden var riktigt oroligt i Finland. Efter att man gått upp till 3-0 via ett mål signerat Miro Heiskanen var det nämligen Sydkorea som tog över. De gjorde 3-1 via Brock Radunske och 3-2 via Jin Hui Ahn bara två minuter senare. Sydkorea hade även ett par lägen att göra ett 3-3-mål, men utan resultat.

TRE ASSIST AV TOLVANEN

I stället kunde Juuso Hietanen stänga butiken genom sitt 4-2-mål i slutperioden. Hietanen hade sen även en assistpoäng på Örebrospelaren Sakari Manninens 5-2 i tom kasse med bara sex sekunder kvar. De två första finska målen gjordes av Petri Kontiola. Noterbart är att superlöftet Eeli Tolvanen nu står noterad för nio poäng på sina fyra OS-matcher. Han hade nämligen assistpoäng på Finlands tre första mål i segermatchen.

Nu väntar Kanada i kvartsfinalen där. Vinnaren där blir Sveriges motståndare i semifinalen, om nu Tre Kronor kan slå ut Tyskland i sin kvartsfinal.