Med både Brian Elliott och Michal Neuvirth på skadelistan tvingades Philadelphia Flyers agera. I natt gjorde klubben det genom att värva målvakten Petr Mrázek från Detroit Red Wings.

Philadelphia Flyers ser ut att ha skaffat sig goda möjligheter att nå Stanley Cup-slutspel den här säsongen. Men den senaste veckan har mörka moln hopat sig över himlen ovanför Wells Fargo Center. Inom loppet av kort tid har klubben nämligen fått se både förstakeepern Brian Elliott och hans backup Michal Neuvirth försvinna med skador som kommer att hålla dem borta från spel under en överskådlig framtid.

I natt fick det general managern Ron Hextall att agera. I en trejd med Detroit Red Wings hämtade Flyersbossen in målvakten Petr Mrázek från Detroit Red Wings i utbyte för ett villkorligt fjärdeval i draften till sommaren samt ett villkorligt tredjeval i draften 2019.

Villkoren för trejden är för det första att Red Wings betalar hälften av Mrázeks lön under resten av säsongen innan kontraktet går ut till sommaren, skriver Craig Custance på The Athletic. För det andra kan fjärdevalet i årets draft bli ett tredjeval om Flyers går till slutspel eller om Mrázek vinner fem matcher under återstoden av grundserien. Skulle Flyers gå till konferensfinal i slutspelet och Mrázek tar minst sex vinster i processen kommer det i stället bli ett andraval i sommarens draft, uppger TSN:s Bob McKenzie.

Tredjevalet i draften 2019 tillfaller Red Wings om Philadelphia Flyers skriver nytt kontrakt med Mrázek när han blir restricted free agent till sommaren.

Den här säsongen har Petr Mrázek gjort 22 matcher för Red Wings i NHL och stoppat 91 procent av skotten. Tjecken draftades ursprungligen av klubben i femte rundan 2010 och har tillhört organisationen sedan 2012. Han har totalt gjort 166 matcher för klubben och stoppat 91,2 procent av skotten i processen.

So the minimum DET gets for Mrazek is a fourth-round pick, that could become a third- or a second-round pick, dependent on how Mrazek/Flyers perform. The additional pick, a third-rounder, is conditional only on Mrazek re-signing in PHI.

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) February 20, 2018