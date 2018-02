Med en knapp vecka kvar till trade deadline tilltar ryktena runt omkring i NHL. Nu uppger mångårige Colorado Avalanche-reportern Adrian Dater att Pittsburgh Penguins är intresserade av att potentiellt värva Carl Söderberg från ”Avs”.

Pittsburgh Penguins uppges vara på jakt efter ytterligare en center innan nästa måndags trade deadline. Någon som kan glida in bakom Sidney Crosby och Jevgenij Malkin och axla rollen som tredjecenter så att man kan flytta ned Riley Sheahan ett snäpp i hierarkin.

Hittills har en hel del av diskussionerna kretsat kring att Ottawa Senators center Derick Brassard skulle vara den spelaren. Men nu kommer Adrian Dater på BSN Denver med uppgifterna att de även har en annan center under uppsikt, en svensk sådan.

På Twitter skriver Dater att han hört att Penguins är intresserade av Carl Söderberg – om man inte lyckas få in Brassard. Han tillägger att Colorado antagligen skulle vara tvungna att behålla en del av svenskens lön om en sådan affär materialiserades.

I'm hearing Pittsburgh has some interest in Carl Soderberg, but probably only as a fallback option if they can't get a guy like Brassard

The Avs would almost certainly have to retain a good portion of Soderberg's remaining two-plus years at $4.75 million cap hit to trade him to a team like Pitt., unless someone like Olli Maata came back – or a guy like Hornqvist

— Adrian Dater (@adater) February 20, 2018