Kedjekamraterna Reilly Smith och William Karlsson (höger). Foto: ETHAN MILLER/GETTY IMAGES

William Karlsson är en av NHL:s hetaste målskyttar. Nu berättar forwarden om nycklarna till sin fantastiska säsong. En säsong där Vegas-svensken har gått från ett målsnitt på 0,1 till 0,51.

– Jag har kapat klubban en decimeter och fixat lite mer vinkel, säger Karlsson till hockeysverige.se.



LAS VEGAS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han är svenskarnas överlägset bästa målskytt så här långt. William Karlsson öser in poäng Vegas. Men framför allt hittar han nätet mer oftare än de flesta. Efter 59 matcher är Karlsson uppe på 51 poäng. Det är fler än vad han gjorde under karriärens första 183 NHL-matcher. Under tre säsonger hade han ett målsnitt på 0,1. Med säsongens 30 nätrassel på 59 bataljer har han nu ett snitt på 0,51. En fantastisk förvandling.

– Det är lite skillnad, säger han med ett stort leende och ser ut att fundera över siffrorna.

– Det har med förtroende att göra och att få chansen och att spela med bra lagkamrater. Det är inte allt för konstigt. Det är skillnad på miljö.

Men om det inte är konstigt så är det ack så imponerande. För han är inte bara överlägset bästa målskytt från Sverige. 30 strutar är även i toppen av hela NHL:s skytteliga. När Märsta-sonen nådde den fina milstolpen var det endast ett fåtal spelare som lyckats med att skjuta 30 eller fler kassar. Jevgenij Malkin, Nikita Kutjerov och Aleksandr Ovetjkin var de övriga tre lirarna.

– Det är gott sällskap. Det är ganska coolt.

Det är väldigt få svenska representanter i NHL:s skytteliga. Vad tror du att de blågula målskyttarna kan lära från dig?

– Att hitta ytorna och sedan ha bra spelare som ger dig pucken, säger han med ett litet leende.



Karlssons kedjekamrater Jonathan Marchessault (vänster) och Reilly Smith (höger).

Foto: Ethan Miller/Getty Images

NYCKLARNA TILL MÅLSUCCÈN

Om det ändå varit så enkelt. Det ligger givetvis mer bakom målsuccén. Träning ger som man brukar säga färdighet, och det har Karlsson tagit fasta på. Nästan var fjärde skott (23,8 procent) 25-åringen avlossar går i mål.

Tränade du extra mycket skott i somras?

– Ja, det har jag gjort. Jag har tränat mer än föregående sommar i alla fall. Dribblat en del också, men mycket handlar som sagt om att spela med bra killar.

– Jag har även kapat klubban en decimeter och fixat lite mer vinkel. Det ger lite bättre tillslag och mer kontroll.

Kanske är det de små detaljerna som gör det. Och en annan intressant detalj är William Karlssons poängfördelning i spel fem mot fem. Även där sticker han ut. 42 av 51 poäng har forwarden producerat med lika många man på isen. Det är betydligt mer än övriga spelare i toppen av målligan.

– Jag tycker att hela vår kedja spelar ”200 ft game” som man säger här borta, berättar han och förklarar.

– Vi spelar bra över hela banan, både defensivt och offensivt. Vi är rätt snabba, tänker likadant och får mycket chanser fem mot fem. Det är en bra styrka att göra mycket mål fem mot fem.



Golden Knights huvudtränare Gerard Gallant. Foto: Ethan Miller/Getty Images

COACHEN GER BERÖM – OCH SKICKAR EN PIK TILL KARLSSON

Huvudet på spiken. Och Vegas huvudtränare Gerard Gallant kan förstås bara glädjas av svenskens framfart. Men han har också höga krav på sin målkung.

– Han ska helst ha 40 när grundserien är slut, säger coachen lite halvt på skämt och halvt på allvar.

– 30 är en fin siffra och han har spelat väldigt bra och tävlat. Som jag sa, han utnyttjar sina goda möjligheter. Han spelar varje powerplay och han förtjänar allt han får och han spelar över hela isen. Jag tror det är kedjans framgångsrecept. De jobbar hårt i båda ändarna av rinken, de ger inte upp många chanser defensivt och de spelar spelet på rätt sätt. De har blivit belönade i offensiv zon och hela kedjan har varit bra för oss från dag ett. Han tar vara på sina möjligheter på ett väldigt effektivt sätt.

Och på tal om att spela med bra kedjekamrater. Faktum är att hela Vegas förstakedja med Jonathan Marchessault, Reilly Smith och Karlsson gör stor succé. Totalt har trion svarat för 160 poäng efter 59 matcher. Ett samarbete som kan bli guld värt.

Finns det någon gräns för hur långt det här laget kan gå?

– Vi får se. Vi tar en match i taget. Det är dumt att segla iväg. Vi tar det lugnt, konstaterar Las Vegas egna målspruta.

Men om Golden Knights lyfter Stanley Cup till sommarn skulle det garanterat inte vara lugnt på Las Vegas gator.