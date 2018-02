Kan Erik Karlsson vara på väg bort – redan nu? Nu uppger initierade Travis Yost att självaste Tampa Bay aktivt försöker få till en trejd med Ottawa om supersvensken.

Erik Karlssons vara eller icke-vara i Ottawa Senators är en av hockeyvärldens allra hetaste snackisar just nu. Så sent som igår uttalade sig Bob McKenzie i fallet, och han trodde inte något lag skulle kunna plocka in svensken.

TSN:s expert lyfte emellertid fram Tampa Bay som ett lag som skulle ha nytta av Karlsson.

– Om du är Ottawa Senators och du får ett telefonsamtal från Steve Yzerman och han säger ”Ja, kanske gör vi något för Karlsson. Vad vill du ha?” Då ska du ska börja med (ryske backen Michail) Sergatjev. Du tittar inte ens på någon annan, sade han enligt Fanragsports.

Och kanske är det där vi är just nu. Den initierade Travis Yost skriver på twitter att Tampa Bay ”aggressivt” söker en trejd med den tvåfaldiga Norris Trophy-vinnaren inblandad, men att de även kollar på andra backalternativ om svensken inte går att lösa.

Superbacken sitter på ett i sammanhanget väldigt billigt kontrakt med bara 6,5 miljoner dollar i lönetaksträff. Ett kontrakt som går ut sommaren 2019. Det lag som eventuellt plockar i svensken redan nu får med andra ord två slutspel på sig att vinna med en ”billig” Karlsson i laget.

Kanske kan Tampa Bay, som har Karlssons gode vän Victor Hedman i laget, vara ett lag som anser att det är värt det höga priset. Och nog vore det en synnerligen intressant svensk kombo att se i ett lag…

Trejd deadline är på måndag. Att det sker en trejd innan dess får ses som ganska osannolikt.

Tampa Bay continues to aggressively pursue an Erik Karlsson trade. Still have interest in other defensive options across the league. Will upgrade somewhere.

— Travis Yost (@travisyost) February 21, 2018