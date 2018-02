Han har missat stora delar av säsongen och nu står det klart att Montreals stjärnback Shea Weber inte spelar mer i år på grund av en skada som kräver operation.

Sett till lönetaksträffen är Shea Weber Montreals bäst betalde spelare. Men den här säsongen har han bara kunnat spela 26 matcher.

Nu tvingas han ge upp säsongen på grund av en senbristning i sin vänstra fot. En skada som kräver operation.

MEDICAL UPDATE: Defenseman Shea Weber will undergo surgery to repair a tear in a tendon in his left foot and will miss the remainder of the 2017-18 season.

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) February 22, 2018