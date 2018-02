Ni har de senaste veckorna fått chansen att fråga vår chefredaktör Uffe Bodin om allt mellan himmel och jord, men helst om hockey och allra helst om Hockey-VM. Här kommer hans svar!

Det kom in över hundra frågor till Uffe, så vi har varit tvungen att sålla lite bland dem. Bland de utvalda frågorna hittade vi dessutom två vinnare av två VM-biljetter vardera: Hugo Eurenius från Halmstad (som hade massvis med bra frågor på lager!) och Jimmy Lindblad från Örebro. Grattis till er! Ni kommer bli kontaktade via e-post i veckan med era pris.

För er som inte vann, går det fortfarande att köpa biljetter till VM i Danmark via 2018.iihfworlds.com eller Ticketmaster.

Nedan är alla de utvalda frågorna och Uffes svar.

Hugo Eurenius, Halmstad:

Blåbärsnationen Danmark har flera lovande 90-talister. Ehlers är en som har blommat ut och Bjorkstrand är en annan som börjar grönska. Gemensamt för dessa är att junioråren har spelats utomlands. Även till Sverige har vi genom åren fått se danska talanger bli till stjärnor. Är nyckeln till framgång för danska talanger att utbildas utomlands, eller finns det exempel på stjärnor från de inhemska ligorna, i vårt grannland?

Uffe:

Trenden är ganska tydlig när det gäller Danmark. De största talangerna som dansk hockey har fått fram har på ett eller annat sätt fått utbildning i utlandet innan de har tagit nästa steg.Både Ehlers och Bjorkstrand spelade i de nordamerikanska juniorligorna innan de slog sig in i NHL medan andra danska NHL-spelare som Frederik Andersen, Lars Eller och Frans Nielsen har spelat i SHL innan de tog steget. Tyvärr är den inhemska danska hockeyn inte tillräckligt bra för att spelarna ska kunna ta steget direkt därifrån till NHL. De behöver en bättre språngbräda för att ta klivet.



Hugo Eurenius, Halmstad:

Sverige möter Vitryssland i premiären. Det kan väcka otäcka minnen hos svensken. Vilka av deras spelare bör man se upp för lite extra, i årets världsmästerskap?

Uffe:

Vitryssland har haft svårt att producera riktigt intressanta spelare de senaste åren. Bröderna Andrej och Sergej Kostitsyn, som båda har ett förflutet i NHL, tillhör fortfarande de största spelarna i landet. Ingen av dem har haft en speciellt bra säsong i KHL, så frågan är om det verkligen finns något att frukta i det vitryska laget över huvud taget. Det är en match Tre Kronor ska vinna, oavsett hur få NHL-spelare man har i laget.



Hugo Eurenius, Halmstad:

Rasmus Dahlin är svensk hockeys, och kanske till och med hela hockeyvärldens, stora snackis säsongen 17/18. Utöver ett bra JVM blev han uttagen till OS som lagets sjundeback. Lär han även medverka i VM, eller blir han utkonkurrerad av NHL-stjärnor?

Uffe:

Jag tror att Rasmus har goda möjligheter att ta sig till VM. Men det är givetvis en fråga om konkurrens. Om Rikard Grönborg, likt i fjol, får loss sex starka NHL-backar minskar givetvis chanserna avsevärt. Dahlin har också haft en lång och tuff säsong så det skulle inte vara orimligt om han kroknar framåt våren. Men visst håller man tummarna från att få se honom i Köpenhamn i maj.



Hugo Eurenius, Halmstad:

Vilken av de mindre hockeynationerna har störst chans att ta sig längst i VM?

Uffe:

Jag hoppas på Danmark. Det vore kul om de kunde göra en stark turnering på hemmaplan och på så vis ge sporten ännu mer utrymme i en marknad som domineras av fotboll och handboll. Jag tycker att det finns tillräckligt många bra danska spelare nu för att skapa ett slagkraftigt lag. Sedan beror det givetvis på vilka man får loss från NHL. Norge tror jag också har chansen att vara med och bråka om en kvartsfinalplats. Speciellt om Mats Zuccarello blir tillgänglig. Men då krävs det att New York Rangers inte trejdar honom till ett slutspelslag under de kommande dagarna.



Hugo Eurenius, Halmstad:

I och med att NHL inte skickar spelare till OS och att mindre hockeynationer under World Cup slås samman i Team Europe, blir VM den enda chansen att spela för sina hemländer, för en hel del NHL-européer. Kommer det innebära slagkraftigare blåbärsnationer i VM och ökad konkurrens för ”Big Six”?

Uffe:

Jag hoppas det. Jag tror att det finns ett sug hos många spelare att representera sina länder nu när de gick miste om möjligheten att delta i OS. Sedan tror jag även att Köpenhamn/Herning kan locka många att dyka upp. Man ska aldrig underskatta spelorternas dragningskraft när det gäller att locka spelare till VM-turneringar. Jag gissar att många svenska NHL-spelare kommer att lockas av närheten till Sverige samtidigt som Danmark och framför allt Köpenhamn är förbaskat mysigt på våren.



Hugo Eurenius, Halmstad:

Vad tycker du egentligen om Tre Kronors låt ”En För Alla För En”, av The Poodles?

Uffe:

Jag tycker att den är fullständigt vedervärdig!



Emil Lejonklou, Växjö:

Hur långt in i VM tycker du man aska förstärka med NHL-spelare?

Uffe:

Det är en riktigt bra fråga. Jag är av åsikten att handlar det bara om tillräckligt bra spelare, då är det värt att vänta. Samtidigt har vi sett åtskilliga exempel på tillfällen där det inte har funkat. För även stjärnspelare behöver tid och matcher på sig för att acklimatisera sig till den nya omgivningen. Men ska man vara krass: hade Tre Kronor vunnit sina VM-guld 2013 och 2017 om inte Sedinarna eller Henke/Bäckis kommit in i Tre Kronor? Knappast.



Corina Leth, Värnamo:

Hur kan VM-spelare stötta damernas hockelag. Hur kan det bli mer jämlikt inom sporten? Jag har en sambo som är superintresserad av sport, men som kan anse att kvinnliga spelare inte är lika bra, varför är de inte det? Vad hindrar detta? Hur kan man sprida intresset för både kvinnlig hockey och kvinnosporter över huvud taget för alla?

Uffe:

För det första tycker jag att din sambo behöver inse att det i princip är vitt skilda sporter vi talar om när det kommer till herr- och damhockey. Förutsättningarna är så otroligt skilda att jag tycker det blir orättvist att jämföra. Damhockey är i sammanhanget en ny företeelse som fortfarande är under utveckling. Eftersom damspelarna endast i väldigt få fall har förutsättningar att utöva sin idrott på heltid och satsa fullt ut är det svårt att förvänta sig att de ska kunna spela på samma nivå som herrarna. Och då har vi inte ens benämnt de olika fysiska förutsättningarna som finns mellan könen… Jag kan inte tala för andra idrotter eftersom jag inte är tillräckligt insatt, men när det gäller damhockeyn för svensk del så tror jag att vägen till en positiv utveckling är förbättrade ekonomiska förutsättningar. Tjejerna måste ges chansen att kunna satsa på sin idrott, ges bättre möjligheter till träning och återhämtning. Det arbetet måste starta på klubbnivå och sedan förädlas på landslagsnivå. Hur VM-spelarna ska påverka det är svårare att svara på. Men de har givetvis alla möjligheter i världen att dela med sig av sitt rampljus och stötta tjejerna genom att uppmärksamma deras existens. Det måste dock komma naturligt och är ingenting som kan forceras fram.



Alexander Rönnlund, Töre:

När du tänker på Sverige i VM-sammanhang de senaste 20 åren, vad är de eller det moment som kommer upp först i huvudet?

Uffe:

Det är svårt att bortse från alla guld, givetvis. Men ska jag plocka ut ett enskilt ögonblick är det vändningen mot Finland i Åbo 2003, där Tre Kronor gick från 1–5 till 6–5. Jag kommer ihåg att jag var så kokande arg att jag höll på att kasta ut min tv från åttonde våningen i det studentrum jag hade i Örebro vid tidpunkten. Vid 1–5 stängde jag av tv:n, lämnade lägenheten och tog en promenad för att samla mig i besvikelsen. När jag kom tillbaka och satte på tv:n igen stod det 4–5 och resten är ganska skön historia.



Jimmy Lindblad, Örebro:

Finns det någon NHL-spelare som till vardags har en undanskymd roll, som du skulle vilja ta in i Svenska VM-truppen och prova i en mer framträdande roll? Det vill säga, någon motsvarighet till det William Karlsson har gjort den här säsongen (exempelvis att prova Erik Gustafsson (Chicago) i en topp 4-roll eller Oscar Lindberg som förstecenter).

Uffe:

Det finns en hel del spelare som jag tror skulle kunna få en positiv utveckling av en mer framträdande roll. Den som jag tänker på i första hand är André Burakovsky i Washington. Han känns som en tickande bomb att få ett rejält genombrott. Adrian Kempe i Los Angeles är en annan spelare som baserat på sin rookiesäsong ser ut att ha ett genombrott i sig. På backsidan känns Christian Djoos, Washington, och Sebastian Aho, New York Islanders, spännande. Två små, men moderna och skickliga backar.



Brith Holm, Göteborg:

Tycker du att VM ska gå vid en annan tidpunkt än i maj?

Uffe:

Det är klart att man gärna skulle vilja se de allra bästa vara tillgängliga i varje VM, men då skulle det krävas att turneringen gick i augusti/september och det är ganska knepigt att få en sådan lösning att fungera. I en perfekt värld skulle det vara optimalt med sensommar/höst innan ligasäsongerna drar i gång.



Linus Johansson, Hörby:

Vad hände egentligen med firade NHL-stjärnan och tillika Daniel Alfredssons parhäst Dany Heatley? Hur gick han från att vara en av NHL:s poängstarkaste spelare till att inte ens platsa i ligan på bara några säsonger? Under hockey-VM 2008 producerade han smått sensationella 20 poäng (12+8) på enbart nio tillställningar. Ett poängsnitt hockeyvärlden inte skådat sedan Sovjetunionens glansdagar under 1970-talet. Fem säsonger senare platsar Heatley knappt i NHL. Var tidens tand skoningslöst hård mot honom, eller finns det andra underliggande faktorer som spelade in i hans förfall?

Uffe:

Dany Heatley har lämnat många obesvarade frågor efter sig. Traditionellt sett har renodlade målskyttar en tendens att åldras sämre än andra spelare, även om Heatleys förfall var extremt. Vad exakt som legat bakom hans märkliga karriärutveckling är svårt att sätta fingret på. Ska jag gissa tror jag att han kanske inte tog hand om sig själv på ett sådant sätt som krävs för att vara en världsspelare under längre tid. Sedan tror jag att det faktum att tempot ökade så drastiskt i NHL under senaste tio åren försämrade hans möjligheter att glänsa. Skridskoåkningen var aldrig hans starkaste kort som spelare. Med det sagt kan han ändå se tillbaka på en riktigt bra karriär. Det är inte många som kan skryta med att ha gjort dubbla 50-målssäsonger i NHL under de senaste 10-15 åren.



Conny Wiktorsson, Kungsbacka:

Vilket är ditt bästa svensk minne från ett hockey-VM ? En till när jag ändå är igång, vilket är ditt bästa hockeyminne totalt sett ?

Uffe:

Av det jag har sett på plats så är Fredrik Petterssons straffmål mot Kanada i Globen 2013 något av det fräckare jag upplevt i VM-sammanhang. Totalt sett skulle jag nämna JVM-guldet i Calgary 2012 som den mäktigaste upplevelsen. Det var en gastkramande final där man till och med som journalist drogs med i spänningen och den otroligt tunna linjen mellan vinst och förlust i finalen mot Ryssland.



Magnus Klein, Helsingborg:

Hej Uffe, jag har en fråga som jag har funderat på och försökt hitta svaret på nätet många gånger. Någon gång på 80-talet har jag för mig att jag såg en match mellan Sverige-Västtyskland. Mats Näslund kom fri med målvakten, stannade upp, tacklade honom och lade in pucken i tomt mål. Har jag bara drömt detta eller är det någon annan som kommer ihåg detta också?

Uffe:

Oj, Mats Näslund gjorde tre VM-turneringar på 80-talet och alla tre spelades medan jag fortfarande gick i blöjor, så jag är rädd att jag inte har något svar på den frågan. (Kontakta gärna oss på vm@hockeysverige.se om någon har ett svar på den då vi gärna vill veta!)



Robin Håkansson, Gävle:

Hur stor del spelar NHL-spelarna i årets VM-turnering? Är Sverige helt körda om vi inte får in några ”förstärkningar” alls från NHL?

Vore det helt otänkbart att, vid ett hyfsat gott resultat, låta OS-truppen lira VM också? Jag tänker – ett lag som spelat ihop sig tidigare istället för att börja om på nytt.

Uffe:

Jag tror att NHL-spelarna utgör skillnaden för Sverige i alla VM. Har vi åtminstone några av de bästa med så har vi en chans att gå långt. Men har vi det inte går det ofta som det gjorde i Ryssland för två år sedan. Då blir vi inte bara utan medalj, utan riskerar att ryka redan i en kvartsfinal. Eftersom vi har närmare 100 av våra allra bästa spelare som är ordinarie i NHL blir det lätt så. OS-laget må vara bra, men jag tror inte att det räcker till om Kanada och Ryssland skickar in några av sina tyngsta namn i ett VM.

Stort tack till alla som skickat in era frågor till oss, hoppas att ni har förståelse för att Uffe inte har kunnat svara på alla som kom in och att ni uppskattar svaren på de frågor vi valt ut!