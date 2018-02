Johan Holmqvist Foto: Bildbyrån

Han har inte stått en match på närmare ett år. Men idag gör Johan Holmqvist comeback. Han vaktar kassen mot Brynäs.

Få spelare har fått samma status i Brynäs som Johan Holmqvist fått de senaste två decennierna. Den dubbla SM-guldmedaljören får idag chansen att spela ”hemma” i Gavlerinken en sista (?) gång.

Det är nämligen han som vaktar kassen när Karlskrona gästar Brynäs i en mycket viktig match. Johannes Jönsson är skadad och KHK har själva bekräftat på twitter att det blir ”Honken” som vaktar tabelljumbons målbur.

Så sent som för någon månad sedan ryktades Holmqvist kliva in som ny målvaktstränare i just Brynäs. Nu ska han helt plötsligt möta laget i stället.