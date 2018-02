Jesper Olofsson. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

Det finns två bröder i familjen Olofsson med hyfsade skott. Idag var det Jesper Olofsson som briljerade när han avgjorde borta mot Färjestad. Skellefteå vann med 4-3 efter förlängning.

Det mesta den här säsongen har handlat om skyttekungen Victor Olofsson och dennes makalösa skott. Men idag visade storebror Jesper att också han har en hyfsad bössa. 25-åringen var den som sköt Skellefteå till en stark tvåpoängare på bortaplan mot Färjestad.

Det har under hela säsongen talats om att västerbottningarna bara lever på sin förstakedja. Man kan anta att det jublas extra högt i Skellefteå idag, då målen gjordes av Bud Holloway, Adam Pettersson och Jesper Olofsson. Tre spelare som det förväntats mer av under säsongen.

Holloway blev dessutom tvåmålsskytt, han gjorde både Skellefteås första och andra mål och gav laget en 2-1-ledning. Gästerna var utspelade i första perioden men kom ut som ett helt annat lag i den andra.

– Till att börja med började vi röra på fötterna. Jag vet inte om vallateamet hade gjort ett dåligt jobb och lagt på för mycket fästvalla i den första perioden, skämtade tränaren Bert Robertsson i C More.

NYE BACKEN MÅLSKYTT MOT SIN GAMLA KLUBB

Färjestad vände dock till 3-2 via mål av den stekhete Joakim Nygård och av backen Morgan Ellis. Ellis kom nyligen in från just Skellefteå och bjöd tillbaka genom att göra sitt första SHL-mål mot samma lag.

Men Skellefteå kom alltså tillbaka igen. Pettersson kvitterade och i förlängningen avgjorde Jesper Olofsson. Målet var hans elfte för säsongen. Olofsson var briljant genom hela förlängningen och bjöd både på läckra dribblingsaktioner och på flera vassa avslut.

– Det är klart att det blir tajtare i fem mot fem, men det där kanske är något jag ska utnyttja mer, sade han till C More om sina dribblinsräder.

Avgörandet kom via ett läckert skott, ribba-in.

Färjestads första mål i matchen gjordes för övrigt av Rasmus Asplund.