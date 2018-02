Robert Hägg är inte direkt känd för att vara den mest spektakulära svensken i NHL. Men i kvällens match mot Ottawa stod han för ett urläckert drömmål.

Med tanke på att Erik Karlsson också finns med i matchen hade det varit betydligt mer väntat om han hade varit den svenska backen som stod för ett solomål i den högsta skolan. Men icke.

Det var i stället Robert Hägg som tog över showen fullständigt. 23-åringen hade bara gjort ett mål och sex poäng på sina 61 första matcher när han stod för den här fullständigt suveräna prestationen. Han tog sig förbi ett par spelare innan han mycket snyggt pricksköt in pucken bakom Craig Anderson.

Målet från den svenske rookiebacken betydde 2-0 för det formstarka Philadelphia mot det krisande Ottawa. Matchen pågår just nu och står 2-1.

Robert Hagg walked in and scored for the #Flyers. pic.twitter.com/frmMnWv1fG

— Sportsnet (@Sportsnet) February 24, 2018