I natt kom uppgifterna som placerade Rick Nash i Boston. Nu är trejden klar. Veteranen kommer förstärka Bruins under säsongsavslutningen. Men Bruins får betala ett högt pris.

Boston har seglat upp som en av de stora Stanley Cup-favoriterna. Nu stärker de ett redan starkt lag genom att plocka in Rick Nash i laget. Forwardsveteranen lämnar därmed New York Rangers efter nästan sex säsonger i klubben.

Nash har ett utgående kontrakt värt 7,8 miljoner dollar och de första rapporterna från Nordamerika säger att Rangers behåller 50 procent av lönen även efter trejden till Bruins. 50 procent är maxsumman som en klubb får betala för en spelare man själva inte äger.

Rangers får som utbyte för Nash Bostons förstarundeval i draften och ett sjundeval i draften 2019. På prospectfronten får man den amerikanske JVM-backen Ryan Lindgren som för närvarande spelar universitetshockey i Minnesota. Lindgren valdes i andrarundan av draften 2016.

Dessutom får Rangers ett spännande namn i Ryan Spooner. Han har gjort 25 poäng på 39 matcher och har således ett betydligt bättre poängsnitt än Rick Nash. Spooner har också ett utgående kontrakt. Som avrundning får Rangers också den rutinerade Matt Beleskey som den här säsongen haft svårt att platsa i Boston. Boston kommer behålla halva Beleskeys lön på 3,8 miljoner dollar.

Rick Nash är en av de största spelarna ute på marknaden. Han har gjort 434 mål och toalt 799 poäng på drygt 1000 matcher i NHL för Columbus och Rangers. Han gick som nummer ett i draften 2002, vann NHL:s skytteliga 2004 och sköt så sent som säsongen 14/15 42 mål.

Den här säsongen har 33-åringen haft det tungt. Han står på 18+10 på 60 matcher.

OFFICIAL: #NYR have acquired a first-round pick in the 2018 NHL Draft, defenseman Ryan Lindgren, forwards Ryan Spooner and Matt Beleskey, and a seventh-round pick in the 2019 NHL Draft from the Bruins in exchange for Rick Nash.

— New York Rangers (@NYRangers) February 25, 2018